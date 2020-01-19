Фото и видео ⟩ Тела погибших в авиакатастрофе украинцев доставлены на родину

В воскресенье, 19 января, в международный аэропорт "Борисполь" прибыл самолет с телами погибших украинцев, сообщает портал Newsone.
На церемонии прощания присутствовали первые лица страны – президент Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.
Кроме того траурный кортеж к терминалу провожали нацгвардейцы, которые выстроились вдоль дороги, а в аэропорту живой коридор образовали коллеги и близкие погибших. Пилоты авиакомпании "Международные авиалинии Украины", провожая траурный кортеж, встали на колени и почтили память коллег.
Напомним, в Иране идентифицировали тела всех 11 украинцев, погибших в авиакатастрофе. На борту самолета находились три пилота: Алексей Наумкин, Владимир Гапоненко и Сергей Хоменко.
Также погибли шесть бортпроводников: Екатерина Статник, Игорь Матьков, Мария Микитюк, Денис Лихно, Валерия Овчарук и Юлия Сологуб.
Кроме членов экипажа на борту были два пассажира-гражданина Украины – Ольга Кобюк и Алена Малахова.