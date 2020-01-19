Фото ⟩ В Таллинне из-за пожара спасатели эвакуировали жильцов дома

По словам пресс-секретаря Северо-Эстонского спасательного центра, сегодня после девяти часов утра возле жилого дома загорелись два мусорных контейнера. Дым от пожара заполнил два подъезда дома.

Поскольку отравление дымом опасно для здоровья, спасатели эвакуировали из дома трех человек. Двух из них работники скорой помощи решили доставить в больницу для проверки состояния здоровья.