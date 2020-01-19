Фото ⟩ В Таллинне из-за пожара спасатели эвакуировали жильцов дома

В Старом городе Таллинна на улице Суур-Карья сегодня утром вспыхнул пожар, машина скорой помощи доставила в больницу двух человек, сообщает Postimees.
По словам пресс-секретаря Северо-Эстонского спасательного центра, сегодня после девяти часов утра возле жилого дома загорелись два мусорных контейнера. Дым от пожара заполнил два подъезда дома.
Поскольку отравление дымом опасно для здоровья, спасатели эвакуировали из дома трех человек. Двух из них работники скорой помощи решили доставить в больницу для проверки состояния здоровья.
На месте происшествия работали две бригады спасателей и две машины скорой помощи.