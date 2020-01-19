Видео: в Эстонии все больше водителей пытаются сбежать от полиции

Дежурный полицейский Пайдеского отделения полиции Валдур Мыттус сказал, что бдительный человек сообщил в Центр тревоги, что из Тюри в Пайде едет автомобиль, стиль езды которого вызывает подозрение, что водитель пьян. Патруль очень скоро нашел соответствующий описанию автомобиль и на 86-м километре шоссе Пярну-Раквере-Сымуре ему дали знак остановиться.

Водитель фургона с прицепом Opel Vivaro проигнорировал поданный ему сигнал и стал уезжать от полицейских. Автомобиль приехал в Пайде и стал ездить по улицам города.

Поскольку манера езды автомобиля была опасной, полицейские решили остановить его принудительно и заехали спереди. В результате оба транспортных средства оказались повреждены. Фургон в итоге остановили на Пярнуской улице возле спортхолла.

Находившийся за рулем 61-летний мужчина оказал полицейским сопротивление, из-за чего при задержании и для того, чтобы надеть наручники, блюстителям порядка пришлось применить силу.

Полицейские выяснили, что мужчина был трезв, однако он был доставлен в полицейское отделение. Он объяснил свой побег тем, что хотел немного подурачиться и проверить, как блюстители порядка выполняют свою работу.

Мыттус подчеркнул, что данный полицией знак остановиться означает, что следует остановиться и совершенно неразумно думать, что они никак не отреагируют на это. «В этом случае нам неизвестно, по какой причине человек не останавливается. Очевидно лишь, что гонки по городским улицам и побег от полиции неприемлимы в любом случае», - сказал он.

Кристи Райдла сказала, что производство по этому делу уже завершено. «Водителя лишили прав на шесть месяцев», - сказала она.

Угонщик устроил настоящий хаос

Проступки дорожных нарушителей в Ярвамаа не ограничиваются только побегом от полиции.

4 декабря в полицию поступило сообщение, что в Пайде мужчина угнал микроавтобус Volkswagen Transporter. Насколько известно редакции Järva Teataja, сначала он угнал другую машину.

Пресс-секретарь Ляэнеской префектуры Керстин Мересма подтвердила, что так и было. «4 декабря около четырех утра 26-летний употреблявший алкоголь мужчина с находящейся в Пайде территории самовольно взял в пользование микроавтомобиль Aixam», - уточнила она. На микроавтомобиле он далеко не уехал и через час вернулся назад. На этот раз с закрытой территории он угнал рабочий микроавтобус строителей.

Этот микроавтобус угнали ночью в Пайде. ФОТО: Erakogu

Он доехал до Вильянди — находящееся в микроавтобусе устройство слежения зафиксировало весь маршрут. На обратной дороге водитель был задержан в качестве подозреваемого.

Было начато уголовное производство, которое еще продолжается.