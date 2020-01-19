Видео: все больше водителей пытаются сбежать от полиции

В понедельник вечером бдительный гражданин в 18.40 сообщил в полицию, что в Пайде с парковки магазина на улице Айявилья уехал на автомобиле Kia употреблявший алкоголь мужчина. Полицейские обнаружили соответствующий описанию Kia и на улице Лайа приказали водителю остановиться, но 60-летний водитель проигнорировал распоряжение полиции, пишет Järva Teataja.
Дежурный руководитель Пайдеского отделения полиции Раймонд Иннос сказал, что полиция преследовала Kia и проблесковыми маячками неоднократно давала знак к остановке, но водитель игнорировал распоряжения и совершал опасные маневры, в ходе которых повредил припаркованный на улице Паркали автомобиль Škoda.
Полиции удалось поймать водителя на Пярнуской улице, где было также установлено, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.
Через два дня суд приговорил его к реальному тюремному заключению.
Можно было бы предположить, что такие происшествия для спокойного Ярвамаа являются исключением, но это вовсе не так. За последние несколько месяцев местным стражам правопорядка приходилось неоднократно на огромной скорости преследовать нарушителей ПДД. Для города Пайде погони тоже больше не редкость.
В декабре мы уже писали, что в Пайде рано утром один водитель решил скрыться от полиции.
Рагне Тынтс из Пайдеского отделения, который вел производство по делу об этом проступке, уточнил, что в 7:25 полицейский патруль заметил на улице Мюнди в Пайде автомобиль, который ранее был связан с различными нарушениями ПДД, и решил его проверить.
«На улице Уус полицейские дали знак остановиться автомобилю Audi, но он его проигнорировал и попытался скрыться от полицейского патруля, - рассказал он. - Полицейские последовали за этой машиной. Сначала Audi ехала по городу Пайде, затем она направилась в Тюри, а оттуда в сторону Рапла. На дороге Таллинн-Рапла-Тюри полицейские зафиксировали скорость автомобиля в 175 км/ч. Были задействованы дополнительные силы, чтобы остановить опасного водителя».
Тынтс добавил, что в районе Пийуметса автомобиль потеряли из виду.
Пресс-секретарь Ляэнеской префектуры Кристи Райдла сказала, что полиции известна личность нарушителя, но производство по этому делу еще идет.
В сентябре полицейские измеряли скорость на шоссе Пярну-Раквере, в какой-то момент их внимание привлек мчавшийся со скоростью 144 км/ч BMW.
Водитель не отреагировал на сигнал остановиться, началось преследование на скорости около 200 м/ч. Наконец, автомобиль остановился, водитель убежал в лес, однако остальная компания осталась на месте происшествия. Хотя к поискам была привлечена полицейская собака, поймать водителя в тот же день не удалось.
Всего в BMW 7-й серии находились четыре человека.
Водитель полиции был известен. «Он давно знаком полиции. Его и ранее ловили на аналогичных нарушениях», - сказал полицейский Маргус Тоомсалу.
Кристи Райдла уточнила, что полиции известен предполагаемый нарушитель. «Было начато уголовное производство, которое на данный момент еще идет», - сказала она.
В середине июня в центре Пайде можно было наблюдать следующую картину: полицейская машина с включенными проблесковыми маячками гналась за микроавтобусом с прицепом. В какой-то момент подключился и полицейский микроавтобус. Погоня на центральной площади не закончилось, по словам автора видеозаписи, она продолжилось и в Старом городе Пайде.
Дежурный полицейский Пайдеского отделения полиции Валдур Мыттус сказал, что бдительный человек сообщил в Центр тревоги, что из Тюри в Пайде едет автомобиль, стиль езды которого вызывает подозрение, что водитель пьян. Патруль очень скоро нашел соответствующий описанию автомобиль и на 86-м километре шоссе Пярну-Раквере-Сымуре ему дали знак остановиться.
Водитель фургона с прицепом Opel Vivaro проигнорировал поданный ему сигнал и стал уезжать от полицейских. Автомобиль приехал в Пайде и стал ездить по улицам города.
Поскольку манера езды автомобиля была опасной, полицейские решили остановить его принудительно и заехали спереди. В результате оба транспортных средства оказались повреждены. Фургон в итоге остановили на Пярнуской улице возле спортхолла.
Находившийся за рулем 61-летний мужчина оказал полицейским сопротивление, из-за чего при задержании и для того, чтобы надеть наручники, блюстителям порядка пришлось применить силу.
Полицейские выяснили, что мужчина был трезв, однако он был доставлен в полицейское отделение. Он объяснил свой побег тем, что хотел немного подурачиться и проверить, как блюстители порядка выполняют свою работу.
Мыттус подчеркнул, что данный полицией знак остановиться означает, что следует остановиться и совершенно неразумно думать, что они никак не отреагируют на это. «В этом случае нам неизвестно, по какой причине человек не останавливается. Очевидно лишь, что гонки по городским улицам и побег от полиции неприемлимы в любом случае», - сказал он.
Кристи Райдла сказала, что производство по этому делу уже завершено. «Водителя лишили прав на шесть месяцев», - сказала она.
Угонщик устроил настоящий хаос
Проступки дорожных нарушителей в Ярвамаа не ограничиваются только побегом от полиции.
4 декабря в полицию поступило сообщение, что в Пайде мужчина угнал микроавтобус Volkswagen Transporter. Насколько известно редакции Järva Teataja, сначала он угнал другую машину.
Пресс-секретарь Ляэнеской префектуры Керстин Мересма подтвердила, что так и было. «4 декабря около четырех утра 26-летний употреблявший алкоголь мужчина с находящейся в Пайде территории самовольно взял в пользование микроавтомобиль Aixam», - уточнила она. На микроавтомобиле он далеко не уехал и через час вернулся назад. На этот раз с закрытой территории он угнал рабочий микроавтобус строителей.
Он доехал до Вильянди — находящееся в микроавтобусе устройство слежения зафиксировало весь маршрут. На обратной дороге водитель был задержан в качестве подозреваемого.
Было начато уголовное производство, которое еще продолжается.