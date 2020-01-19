У нас выгоднее: финны стали закупаться в Эстонии не только алкоголем

«С того момента, когда была открыта возможность выкупить лекарство в Эстонии на основании финского цифрового рецепта, сразу же выросло количество лекарств, выкупленных финскими туристами в Эстонии», — сообщил BNS руководитель Объединения аптек Эстонии Тимо Данилов, по словам которого интерес финнов покупать лекарства в Эстонии очевиден.

По мнению Данилова, можно предположить, что одной из причин, по которой финны охотно покупают лекарства в Эстонии, может быть разумная цена медикаментов в эстонских аптеках.

«Что касается ручной продажи лекарств, то, по данным статистики, лекарства в аптеках Финляндии на 30-50% дороже, чем в Эстонии. Например, тюбик геля «Вольтарен» в Эстонии в среднем стоит 9 евро, а в Финляндии — 19 евро», — пояснил Данилов, по словам которого наценки на лекарства в Эстонии практически не изменились за последние 15 лет.

Данилов напомнил, что продажная стоимость лекарства складывается из введенной государством наценки и базовой стоимости, установленной производителем медикаментов. Производитель формирует 73 процента стоимости лекарства, государство — посредством налога с оборота — 9 процентов, аптека может добавить к стоимости наценку в 13,7% и оптовый продавец — 4,3%.