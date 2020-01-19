У нас выгоднее: финны стали закупаться в Эстонии не только алкоголем

В январе 2019 года в Эстонии в аптеке впервые выдали лекарство на основании цифрового рецепта, выписанного в Финляндии — за весь минувший год граждане Финляндии воспользовались такой возможностью почти 7000 раз.
«С того момента, когда была открыта возможность выкупить лекарство в Эстонии на основании финского цифрового рецепта, сразу же выросло количество лекарств, выкупленных финскими туристами в Эстонии», — сообщил BNS руководитель Объединения аптек Эстонии Тимо Данилов, по словам которого интерес финнов покупать лекарства в Эстонии очевиден.
По мнению Данилова, можно предположить, что одной из причин, по которой финны охотно покупают лекарства в Эстонии, может быть разумная цена медикаментов в эстонских аптеках.
«Что касается ручной продажи лекарств, то, по данным статистики, лекарства в аптеках Финляндии на 30-50% дороже, чем в Эстонии. Например, тюбик геля «Вольтарен» в Эстонии в среднем стоит 9 евро, а в Финляндии — 19 евро», — пояснил Данилов, по словам которого наценки на лекарства в Эстонии практически не изменились за последние 15 лет.
Данилов напомнил, что продажная стоимость лекарства складывается из введенной государством наценки и базовой стоимости, установленной производителем медикаментов. Производитель формирует 73 процента стоимости лекарства, государство — посредством налога с оборота — 9 процентов, аптека может добавить к стоимости наценку в 13,7% и оптовый продавец — 4,3%.
Объединение аптек Эстонии — некоммерческое объединение лиц с высшим образованием в сфере аптечного дела и фармации, которое защищает профессиональную сферу, социальные и экономические права аптек и аптечных работников. Объединение аптек Эстонии было создано 5 февраля 2002 года. Сейчас в объединение входят 296 аптек.