Эстонские полицейские в прошлом году успешно боролись с преступлениями в даркнете

Об этом рассказал в загруженном в Facebook видео глава криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре.

«2019-й год с точки зрения криминальной полиции был, безусловно, хорошим годом для нас и плохим для преступников. В течение года криминальная полиция заходила в социальные сети и следила за тем, что там происходит с наркотрафиком. Мы задержали большую группу, которая продавала наркотики несовершеннолетним», - сказал Тамбре, добавив, что полиция также обратила свои взоры на даркнет и разоблачила миф о том, что все продажи в нем безопасны.

«Были изъяты десятки килограммов веществ. В результате доступность наркотиков в Эстонии сегодня остается низкой, а волна передозировок прекратилась», - пояснил Тамбре.

Он напомнил, что скорая помощь сегодня сталкивается с парой десятков вызовов из-за передозировок, при том что еще несколько лет назад сотни людей подвергались ежедневной опасности.

«Что касается положительных моментов, то, безусловно, хорошо, что мы конфисковали десятки единиц нелегального огнестрельного оружия», - вспомнил Тамбре прошлый год.