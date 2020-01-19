Близкие жертв ДТП с летальным исходом могут рассчитывать на пособия

"Для получения компенсации следует в свободной форме подать ходатайство в страховую фирму, клиентом которой является виновник аварии. Такая компенсация включает все связанные с похоронами расходы: на транспорт, проведение похоронного обряда, организацию поминок", – напомнил член правления Фонда дорожного страхования Лаури Потсепп.

Если у виновника ДТП нет дорожной страховки, он скрылся с места аварии или его невозможно установить, то расходы покрывает Фонд дорожного страхования.