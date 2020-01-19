Близкие жертв ДТП с летальным исходом могут рассчитывать на пособия

Семьи, потерявшие своих близких в трагических ДТП, не должны брать на себя огромные расходы по организации похорон и воспитанию оставшихся без родителей детей, пишет rus.err.ee.
"Для получения компенсации следует в свободной форме подать ходатайство в страховую фирму, клиентом которой является виновник аварии. Такая компенсация включает все связанные с похоронами расходы: на транспорт, проведение похоронного обряда, организацию поминок", – напомнил член правления Фонда дорожного страхования Лаури Потсепп.
Если у виновника ДТП нет дорожной страховки, он скрылся с места аварии или его невозможно установить, то расходы покрывает Фонд дорожного страхования.
Помимо расходов на похороны страховка также покрывает расходы на воспитание детей, оставшихся без родителей по вине водителя второй стороны. "Такое пособие рассчитывается на основании дохода погибшего, и расходы на его выплату несет страховое общество, клиентом которого является виновник ДТП", – объяснил Потсепп.