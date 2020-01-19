Баржа с двумя тоннами горючего села на мель: владельцы могут отказаться от нее

Сообщается, что в воскресенье, 19 января, возобновились работы по снятию с мели баржи Trias недалеко от Вентспилса, и спасатели надеются завершить их уже сегодня, пишет Rus.TVNET.

Из-за неблагоприятных погодных условий в субботу, 18 января, работы были прерваны.

Jau vairākas dienas netālu no Ventspils jūrā uz sēkļa atrodas ogļu pārvadāšanas barža, kas 30. decembra vakarā ceļā no Polijas uz Somiju norāvās no velkoņa. Baržas glābšanas operācija tikšot veikta, līdzko to ļaus laika apstākļi. https://t.co/k7VMmEGqV3 pic.twitter.com/tGun8mKRCx — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) January 6, 2020

Отмечается, что баржу желательно снять с мели сегодня, так как в противном случае из-за погоды работы придется откладывать до 25 января.

Вейта рассказала, что буксиры финской компании по спасательным работам Alfons Hakans работают оперативно, но пока нельзя с уверенностью утверждать, что спасательные работы удастся завершить сегодня, так как не до конца известен характер повреждений, полученных баржей, и есть вероятность, что в ее корпусе возникла трещина.

На вопрос о дальнейших действиях Вейта ответила, что, если спасательные работы не удастся завершить сегодня, есть вероятность, что владельцы откажутся от нее.

В этом случае баржа может быть национализирована и разрезана на металлолом, но это обойдется дорого и является худшим из возможных сценариев.