Видео ⟩ Необычное ДТП: вертолет «разрубил» винтом грузовик

ДТП случилось в субботу на дороге в городе Риу-Бранку на северо-западе Бразилии. Грузовик, подъехавший слишком близко к вертолету, буквально размололо винтом. Машины получили сильные повреждения. По данным местных СМИ, к счастью, никто не пострадал.