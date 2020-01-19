Видео ⟩ Необычное ДТП: вертолет «разрубил» винтом грузовик

Вертолет, севший на проезжую часть дороги общего пользования, собирался совершить взлет, но другие участники движения ему не позволили.
ДТП случилось в субботу на дороге в городе Риу-Бранку на северо-западе Бразилии. Грузовик, подъехавший слишком близко к вертолету, буквально размололо винтом. Машины получили сильные повреждения. По данным местных СМИ, к счастью, никто не пострадал.
Вертолет принадлежит властям бразильского штата, на территории которого произошло ЧП. Он оказался на проезжей части, по предварительным данным, в связи с полицейской операцией.