Свободная партия рассматривает варианты объединения с другими партиями

"На нашем последнем президиуме присутствовали "Зеленые". Мы провели с ними краткие переговоры, чтобы понять, в каких областях мы могли бы сотрудничать. Также недавно общались с "Богатством жизни". Если все сложится, то, может быть, будем баллотироваться вместе на местных выборах", – представил возможности партии ее председатель Хейки Лилль.