Вс, 19.01.2020
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  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Свободная партия рассматривает варианты объединения с другими партиями

Свободная партия рассматривает варианты объединения с другими партиями

Свободная партия.

ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees

Свободная партия провела переговоры с "Зелеными Эстонии" и партией "Богатство жизни" о возможности выступить на предстоящих выборах в органы местного самоуправления единым списком, передает Rus.ERR.

"На нашем последнем президиуме присутствовали "Зеленые". Мы провели с ними краткие переговоры, чтобы понять, в каких областях мы могли бы сотрудничать. Также недавно общались с "Богатством жизни". Если все сложится, то, может быть, будем баллотироваться вместе на местных выборах", – представил возможности партии ее председатель Хейки Лилль.

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