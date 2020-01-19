Хельме: если Танель Кийк поддерживает кампанию о толерантности, мы не сможем с ним быть в одном правительстве

Министр внутренних дел Март Хельме и министр финансов Мартин Хельме сегодня в передаче Tre-raadio «Räägime asjast» обсуждали кампанию Министерства социальных дел «Мы все разные, но мы все люди».

Мартин Хельме сказал, что если эта кампания проведена с одобрения министра социальных дел Танеля Кийка, то он в один момент больше не сможет быть с таким министром в одном правительстве. По его словам, эта кампания — настоящая провокация.

Март Хельме добавил, что эта кампания — плевок им в лицо и от нее на душе остается осадок, поэтому они отчетливо заявили, что не согласны с проведением подобных кампаний.

Мартин Хельме отметил, что он прямым текстом говорил об этой кампании как с премьер-министром Юри Ратасом, так и министром социальных дел Танелем Кийком.

«Так дальше продолжаться не может. Это для нас неприемлемые вещи. Если это что-то, что министерство делает независимо от того, что сказал министр, министр должен взять под контроль это министерство. Если это что-то, что было сделано с одобрения министра, в какой-то момент этот министр...мы больше не сможем быть с этим министром в одном правительстве. Это принципиальные вещи для нас».

Министерство социальных дел с 6 января по 16 февраля проводит кампанию «Мы все разные, но мы все люди». Кампания обращает внимание на истории школьных издевательств, трудовых мигрантов, этнические меньшинства, людей с ограниченными возможностями и религиозные убеждения.

Министерство с помощью кампании призывает всех людей к доброжелательности, чтобы каждый смог чувствовать себя в безопасности и участвовать в общественной жизни.

Лицами кампании стали репер Gameboy Tetris, певица и актриса Сандра Ашилеви, флейтистка Маарья Хаамер и дирижер Кейо Соомельт.