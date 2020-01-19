Картина дня: закрытие кафе в Т1, пожар в Кохтла-Ярве и празднование Крещения

Из торгового центра Т1 ушло очередное кафе: не спасло даже идеальное расположение

Несколько дней назад из торгового центра T1 Mall of Tallinn исчезло кафе Da Vinci, которое располагалось недалеко от главного входа в центр. Однако, объясняя причины ухода, глава центра и менеджер кафе не сошлись во мнениях. Читать далее...

В Кохтла-Ярве ночью горел социальный дом. Один человек погиб

Сегодня ночью в одной из комнат социального дома в Кохтла-Ярве вспыхнул пожар, в результате которого погиб один человек и было эвакуировано около двадцати человек. Читать далее...

На улице был найден труп мужчины

В субботу, на улице Каалу в Вильянди был обнаружен труп пожилого человека. Читать далее...

Из-за путаницы с данными многие пенсионеры остаются без положенной им прибавки к пенсии

Государственное дополнительное пособие, предназначенное одиноким пенсионерам, для многих является жизеннно важным подспорьем, но оно отнюдь не всегда доходит до нуждающихся. Читать далее...

На дорогах Эстонии царствуют три проклятия

В нынешнюю бесснежную зиму участников дорожного движения подстерегают плохая видимость, пьяные и превышающее скорость водители, поэтому полиция призывает людей сбавить обороты, а о нетрезвых водителям незамедлительно сообщать им. Читать далее...

Попавшегося пьяным за рулем иностранца выслали из Эстонии

На этой неделе судьи Пайдеского дома суда вынуждены были несколько дней заниматься назначением наказаний для пьяных водителей. Если в среду в тюрьму отправили пьяного водителя, который в понедельник вечером в Пайде пытался сбежать от полиции, то днем ранее перед судом предстал гражданин Украины Константин. Читать далее...

Читатель: праздник в Таллинне чудом не закончился трагедией, людей накрыло черным облаком

Фестиваль света, который районная управа Мустамяэ, провела в субботу вечером за центром Kaja, чудом не закончился трагедией, утверждает читатель Rus.Postimees. Читать далее...

Православные отпраздновали Крещение. В ледяную воду нырял и мэр Кылварт

Сегодня православные верующие трижды погружались в ледяную воду, празднуя Крещение Господне. Читать далее...

У нас выгоднее: финны стали закупаться в Эстонии не только алкоголем