Вс, 19.01.2020
Что такой тип делает в правительстве, отдельный вопрос, но единственное, в чем можно найти утешение, это то, что при каждом дворе должен быть свой шут. Яна Тоом

Кайтселийт выбрал деятелей года

Кайтселийт. Иллюстративное фото.

ФОТО: Urmas Luik / Pärnu Postimees

Титул "Лучшей защитницы года" женского подразделения Кайтселийта получила Рут Маадла, а среди мужчин лучшим был признан Калле Тийтс из Сааремааской дружины, передает Rus.ERR.

Маадла получила титул за четкую позицию, ответственность, работу в Вырумааском округе и достижения (10 место среди 28 команд, лучшее место в женском зачете в истории мероприятия) на соревнованиях разведчиков имени адмирала Питка.

Калле Тийтс был признан деятелем года за активное участие во всех учениях, сотрудничество и содействие в деятельности всех вспомогательных организаций Кайтселийта.

Маадла и Тийтс были вручены переходящие призы – бронзовые фигурки защитницы и защитника.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ