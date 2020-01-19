Кайтселийт выбрал деятелей года

Титул "Лучшей защитницы года" женского подразделения Кайтселийта получила Рут Маадла, а среди мужчин лучшим был признан Калле Тийтс из Сааремааской дружины, передает Rus.ERR.
Маадла получила титул за четкую позицию, ответственность, работу в Вырумааском округе и достижения (10 место среди 28 команд, лучшее место в женском зачете в истории мероприятия) на соревнованиях разведчиков имени адмирала Питка.
Калле Тийтс был признан деятелем года за активное участие во всех учениях, сотрудничество и содействие в деятельности всех вспомогательных организаций Кайтселийта.
Маадла и Тийтс были вручены переходящие призы – бронзовые фигурки защитницы и защитника.