В Берлин также прибыли российский президент Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Франции Эммануэль Макрон и премьр-министр Британии Борис Джонсон. ФОТО: /AP

В Германии возобновились переговоры между сторонами конфликта в Ливии. В Берлин прибыли представители двух основных враждующих сторон - правительства в Триполи, действующего при поддержке ООН, и сил, верных генералу Хафтару, которые базируются на востоке страны.

Объявлено, что в переговорах участвуют премьер-министр Файез ас-Сирадж и генерал Халифа Хафтар. В Берлин также прибыли российский президент Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Франции Эммануэль Макрон и премьр-министр Британии Борис Джонсон.

Прекращение конфликта в Ливии зависит от его внешних участников, в том числе от России, заявил Борис Джонсон по прибытии в Берлин.

"Речь идет об опосредованном конфликте, движимом внешними силами: Россия, Египет и другие страны на одной стороне, Турция и другие страны - на другой стороне, страны ЕС есть и на той и на другой. Такой конфликт может завершиться, только если внешние силы решат завершить его. Именно к этому призывает Британия, это уже продолжается слишком долго, это позор", - сказал Джонсон журналистам.

Ранее на состоявшихся в Москве переговорах сторонам не удалось добиться согласия в том, как прекратить затяжную гражданскую войну в Ливии.

На переговорах в Берлине ставится также задача добиться от ведущих держав подтверждения ранее данных обязательств по отказу от вмешательства в конфликт и поставок вооружений враждующих сторонам.

В субботу силы, верные генералу Хафтару, заблокировали экспорт нефти из ведущих портов страны.

"Мы не теряем надежды, что диалог продолжится и что конфликт будет урегулирован", - заявил президент Путин в воскресенье после встречи с президентом Эрдоганом в кулуарах конференции.

Президент Эрдоган, который накануне санкционировал отправку турецких войск в Ливию с целью оказания поддержки правительству в Триполи, заявил до начала конференции, что агрессивной позиции генерала Хафтара пора положить конец.

Что происходит в Ливии?

Гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года, когда в результате восстания был свергнут режим полковника Муаммара Каддафи.

Генерал Хафтар, который называет себя командующим Ливийской национальной армии, контролирует значительную часть территории на востоке страны. В апреле прошлого года он развернул наступление против сил, верных правительству национального согласия в Триполи.

Его силы пока не в состоянии овладеть столицей, однако в начале января они захватили третий по величине город и важнейший порт Сирт.

Тогда же было заключено временное перемирие между противоборствующими силами. Однако обе стороны обвиняют друг друга в срыве соглашения. Эти обвинения стали причиной неудачи переговоров в Москве, состоявшихся на прошлой неделе.

Какова роль третьих стран?

Генерал Хафтар обладает поддержкой со стороны России, Египта, Саудовской Аравии и ОАЭ, а также Иордании. Однако в конце прошлого года Турция приняла закон, который гарантирует ее поддержку правительства в Триполи.

В субботу специальный посланник ООН в Ливии Гассан Саламе призвал внешние силы прекратить поддержку местных ополчений поставками вооружений, наемников и другой военной помощью.

По его словам, такие действия создают заколдованный круг, когда стороны конфликта призывают внешние силы к вмешательству.