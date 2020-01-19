Кадры с дрона ⟩ Извилистый и узкий отрезок дороги изменился до неузнаваемости

Rus.Postimees.eeЭстонияИзвилистый и узкий отрезок дороги изменился до неузнаваемости 19 января 2020, 18:41Кадры с дрона ⟩ Извилистый и узкий отрезок дороги изменился до неузнаваемостиrus.postimees.eeОтрезок дороги Синди-Лодья-Силла длиной в три с половиной километра был перестроен, передает Pärnu Postimees.В ходе начавшихся прошлой весной работ на отрезке дороге поменяли трубы, выкопали канавы, положили двухслойный асфальт и разместили новые средства регулирования дорожного движения.Также удлинили пешеходно-велосипедную дорожку, что делает путь пешеходов более безопасным. асфальтдорогапешеходы