Вс, 19.01.2020
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Кадры с дрона ⟩ Извилистый и узкий отрезок дороги изменился до неузнаваемости

Отрезок дороги Синди-Лодья-Силла длиной в три с половиной километра был перестроен, передает Pärnu Postimees.

В ходе начавшихся прошлой весной работ на отрезке дороге поменяли трубы, выкопали канавы, положили двухслойный асфальт и разместили новые средства регулирования дорожного движения.

Также удлинили пешеходно-велосипедную дорожку, что делает путь пешеходов более безопасным.

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