Паэт: более тесное оборонное сотрудничество в ЕС не означает подрыв НАТО

Европейскому Союзу, если он хочет быть убедительным, нужна целостная внешняя и оборонная политика, считает депутат Европарламента от Эстонии Урмас Паэт. Вместе с тем, более тесное оборонное сотрудничество Европы вовсе не означает намерений подорвать авторитет НАТО, подчеркивает политик.
В переданном BNS комментарии Паэт напомнил, что на прошлой неделе Европарламент принят рапорт о применении общей политики в области безопасности и обороны. Я был теневым докладчиком этого отчета, - сообщил Паэт в социальных сетях. - На пленарном заседании Европарламента я в своем выступлении сказал, что Европейский Союз должен усилить свой военный потенциал, иначе у ЕС не будет такого же влияния, которым пользуются, например, США, Россия или Китай. Для того, чтобы в решении глобальных проблем Европейский Союз был бы убедителен, чтобы к рему прислушивались, у ЕС должна быть целостная и сильная внешняя политика. Она охватывает такие сферы как дипломатия, сотрудничество в развитии, внешнюю торговлю, вопросы безопасности и оборонной политики. Все эти сферы должны составлять одно целое».
По оценке Паэте, в сравнении с ситуацией несколько лет назад в вопросах единой политики безопасности и обороны сделано немало, однако, несмотря на это, работа должна быть продолжена и все страны-члены должны серьезно относиться к вопросу единства общей политики ЕС в вопросах обороны.
«Европейский Союз должен поддерживать тесное сотрудничество с НАТО и другими партнерами, разделяющими те же ценности. Усиление оборонного сотрудничества Европы не означает подрыва НАТО, совсем наоборот, - пояснил Паэт. - Сильный Европейский Союз является и более сильным партнером альянса. Выражается ли это в большем военном потенциале Европы, в инвестировании в изобретение новых оборонных технологий или еще в чем-нибудь. Учитывая размеры и потенциал Европейского Союза, элементарно, что ЕС должен при необходимости иметь возможность защитить самого себя».
«Именно по этой причине эффективное сотрудничество с НАТО, США, Канадой и другими союзниками имеет крайне важное значение. Для того, чтобы защитить принципы международного права и многосторонний порядок, Европейский Союз должен иметь и военный потенциал. В противном случае мы будем голословными, - подчеркнул Паэт. - Таким образом, в вопросах оборонной политики ЕС должен поставить перед собой цель иметь как хорошо обученных военных и техническую обеспеченность, так и эффективно работающую оборонную промышленность. Все это требует финансирования и преодоления политических разногласий».