В детских садах Хельсинки дети могут питаться веганской едой

Отношение к веганскому питанию в детских садах в разных частях страны разное. Например, в Хельсинки уже на протяжении нескольких лет для того, чтобы кормить ребенка веганской едой достаточно лишь сообщения от родителей, а в Оулу вообще не предлагают веганскую альтернативу, передает Yle.
В детских садах Хельсинки родители могут свободно выбирать для своего ребенка веганское питание.
"Родители просили о такой услуге, и мы пошли им навстречу и стали готовить веганскую еду", - говорит специалист во вопросам дошкольного воспитания города Хельсинки Сирпа Яловаара.
Прошлой осенью в столичных садиках 150 родителей сообщили, что хотят, чтобы их дети получали веганскую еду. Количество тех детей, кто ест вегетарианские блюда, еще выше.
В Тампере для получения веганских обедов требуется мнение специалиста
В Тампере для того, чтобы ребенку мог обедать веганскими блюдами требуется рекомендация, подписанная врачом, медсестрой или терапевтом по питанию.
"Это делается для того, чтобы наш персонал смог оценить качество еды", - говорит начальник по услугам города Тампере Пиа Миккола.
По ее словам, для получения специальной диеты по религиозным причинам не требуется рекомендаций от врача или терапевта по питанию.
В Оулу родители должны сами приносить в детский сад веганские напитки
По словам начальника по услугам питания города Оулу Паулиина Вярттё, городские власти приняли решение, что в городские детские сады веганскую еду не заказывают. Родители могут приносить с собой в детские сады, например, веганские напитки, такие как соевое, овсяное или рисовое молоко, которые город Оулу не предлагает детям. По ее словам, приносить в детский сад свои блюда нельзя по причинам здоровья и гигены.
В Оулу только в лицеях с прошлой осени можно выбрать веганский рацион. Около 200 подростков предпочитают этот вариант. В лицеях Оулу учится в общей сложности более 4200 учеников.