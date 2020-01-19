В детских садах Хельсинки дети могут питаться веганской едой

В детских садах Хельсинки родители могут свободно выбирать для своего ребенка веганское питание.

"Родители просили о такой услуге, и мы пошли им навстречу и стали готовить веганскую еду", - говорит специалист во вопросам дошкольного воспитания города Хельсинки Сирпа Яловаара.

Прошлой осенью в столичных садиках 150 родителей сообщили, что хотят, чтобы их дети получали веганскую еду. Количество тех детей, кто ест вегетарианские блюда, еще выше.

В Тампере для получения веганских обедов требуется мнение специалиста

В Тампере для того, чтобы ребенку мог обедать веганскими блюдами требуется рекомендация, подписанная врачом, медсестрой или терапевтом по питанию.

"Это делается для того, чтобы наш персонал смог оценить качество еды", - говорит начальник по услугам города Тампере Пиа Миккола.

По ее словам, для получения специальной диеты по религиозным причинам не требуется рекомендаций от врача или терапевта по питанию.

В Оулу родители должны сами приносить в детский сад веганские напитки

По словам начальника по услугам питания города Оулу Паулиина Вярттё, городские власти приняли решение, что в городские детские сады веганскую еду не заказывают. Родители могут приносить с собой в детские сады, например, веганские напитки, такие как соевое, овсяное или рисовое молоко, которые город Оулу не предлагает детям. По ее словам, приносить в детский сад свои блюда нельзя по причинам здоровья и гигены.