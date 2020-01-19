Владимир Путин. ФОТО: Alexei Nikolsky/AP

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел встречу с президентом России Владимиром Путиным на полях берлинского саммита по мирному урегулированию в Ливии.

Это была первая личная встреча Путина с Джонсоном после того, как тот возглавил британское правительство в июле прошлого года.

В официальном сообщении Даунинг-стрит сказано, что во время переговоров британский премьер "ясно дал понять, что позиция Великобритании в отношении [инцидента в] Солсбери не изменилась - это было безответственное использование химического оружия и вопиющая попытка убийства невинных людей на британской земле". "Он отметил, что подобные атаки не должны повториться", - добавляет правительство Британии.

"Премьер-министр заявил, что нормализации наших двухсторонних отношений не будет, пока Россия не прекратит свои дестабилизирующие действия, которые угрожают Великобритании и нашим союзникам и подрывают безопасность наших граждан и нашу коллективную безопасность", - сообщает пресс-офис Джонсона.

На официальном сайте президента России о встрече Джонсона и Путина сообщается не столь подробно.

"В перерыве переговоров Владимир Путин провел встречи с Борисом Джонсоном и Урсулой фон дер Ляйен, - отмечает президентская пресс-служба. - Обсуждались вопросы двусторонних отношений, международные проблемы, в том числе урегулирование ситуации в Ливии".

"Новичок", "Петров" и "Боширов"

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке в британском Солсбери в начале марта 2018 года.

Британские власти заявили, что российские спецслужбы пытались отравить их нервно-паралитическим веществом "Новичок" и назвали подозреваемыми двух россиян, которые въехали в Британию под именами Александр Петров и Руслан Боширов.