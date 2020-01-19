Авария на Сааремаа привела к росту звонков в Центр тревоги с сообщениями о пьяных водителях

"Важно сообщать о каждом водителе с подозрением на алкогольное опьянение. Важно, чтобы люди считали нормальным не пускать своих близких, друзей или знакомых в алкогольном опьянении за руль, и если они все же сядут за него, обязательно оповестить об этом полицию", – напомнил оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Вейко Рандлайне.