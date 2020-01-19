Вс, 19.01.2020
Эстонская Республика предполагает, что ее законы будут исполняться на эстонской территории, и готова обеспечить это с помощью законной силы. Урмас Рейнсалу

В Пельгулинне прогремели выстрелы
На место происшествия приехала полиция

Полиция.

ФОТО: Дмитрий Котюх

Сегодня в 20:45 в полицию сообщили, что на улице Ристику раздались громкие выстрелы, передает Postimees.

Полиция вызвали на улице Ристику. В данный момент она проверяет находящихся там людей.

По словам читателя, прозвучали четыре выстрела, напоминавших выстрелы из огнестрельного оружия. На месте происшествия находятся два полицейских автобуса.

Новость дополняется.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ