В Пельгулинне прогремели выстрелы

Rus.Postimees.ee112В Пельгулинне прогремели выстрелы 2 19 января 2020, 21:25В Пельгулинне прогремели выстрелыНа место происшествия приехала полицияrus.postimees.eeПолиция.ФОТО: Дмитрий КотюхСегодня в 20:45 в полицию сообщили, что на улице Ристику раздались громкие выстрелы, передает Postimees.Полиция вызвали на улице Ристику. В данный момент она проверяет находящихся там людей.По словам читателя, прозвучали четыре выстрела, напоминавших выстрелы из огнестрельного оружия. На месте происшествия находятся два полицейских автобуса.Новость дополняется. 2 выстрелыполицияристику