В Кехра под колесами пассажирского поезда погиб велосипедист

Об этом BNS сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, по данным которой трагический случай произошел около десяти часов вечера в Кехра на железнодорожном переезде в Юлейыэ, где пассажирский электропоезд сообщением Таллинн-Аэгвийду сбил велосипедиста. От полученных травм велосипедист погиб на месте происшествия.

К месту происшествия прибыла полиция, движение поездов было временно приостановлено.

Как выяснилось, трагическое ДТП произошло на регулируемом железнодорожном переезде, оборудованном шлагбаумом и светофорами. По первоначальным данным, 62-летний мужчина пересекал переезд пешком и вел за руль рядом с собой велосипед. По невыясненной пока причине, он вышел на пути прямо перед приближающимся поездом. Электропоезд сбил мужчину насмерть.

По словам руководителя полевой службы Ида-Харьюского отделения полиции Урмаса Суворова, точные обстоятельства трагедии выяснит следствие.

«Я призываю всех участников движения — пересекая железнодорожный переезд будьте пожалуйста предельно внимательны. Следите за сигналами семафоров и положением шлагбаума, воздержитесь от посторонних действий. И тогда все участники движения благополучно доберутся до дома», - отметил капитан полиции.