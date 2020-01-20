На юношеской Олимпиаде лыжница Йоханна Удрас заняла пятое местое

В швейцарской Лозанне продолжаются юношеские Олимпийские игры.
Удрас прошла квалификацию соревнований девушек лыжниц в спринте свободной техникой и выиграла заезд четверть-финала. В полуфинале Удрас осталась третьей, но благодаря хорошему результату прошла в финальный заед. В финале, допустив небольшую ошибку на повороте и потеряв равновесие, 17-летняя лыжница пришла к финишу пятой.
„До финала тактически всё сделала правильно, но в финале мне не повезло. Пятое место не так уж и плохо, всё впереди! В общем, я очень довольна. Мне подошла покрытая льдом лыжня", прокомментировала Удрас. Соревнования девушек спринтеров выиграла представительница Швейцарии Сири Виггер (2.46,4).
Среди эстонский лыжников в полуфинал прошёл Каспар Пярсон, кто финишировал с 13ым результатом. Путь в финал преградило падение на повороте. На том же месте в квалификации упал Андерс Веерпалу и завершил соревнования с 49ым результатом.
„Виражи были покрыты льдом и соревнования напоминали лыжный кросс, где было очень много падений", сказал Пяарсон. "Перед стартом чувствовал себя отлично и стартовал по полной, но не прислушался к наставлениям быть осторожным. Жаль, думаю я смог бы пробиться выше". Соревнования спринтеров юношей выиграл швед Эдвин Ангер (3.10,47).