Россиян снова признали звездами матчей в НХЛ

Четыре встречи прошли минувшей ночью в регулярном первенстве Национальной хоккейной лиги.
Форвард «Каролины» Андрей Свечников забил гол, реализовал послематчевый буллит в игре чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (2:1 Б) и был признан второй звездой. 19-летний россиянин забросил 19-ю шайбу в сезоне, прервав 6-матчевую безголевую серию. Всего в 49 играх сезона Свечников набрал 43 (19+24) очка.
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 29 бросков из 31 в матче с «Коламбусом» (1:2) и был признан третьей звездой. Россиянин потерпел первое поражение в НХЛ. Всего он провел три игры.
Передача Евгения Малкина помогла "Питтсбургу" одержать победу 4:3 над "Бостоном". "Пингвины" уступали к 15-й минуте 0:3, но смогли к середине третьего периода свести матч к ничьей 3:3, а на 52-й минуте Брайан Раст с передачи Малкина принес "Питтсбургу победу.
Форвард «Чикаго» Патрик Кэйн сделал голевую передачу в матче с «Виннипегом» (5:2) и был признан первой звездой. Игрок набрал 1000-е (380+620) очко в чемпионатах НХЛ, став 10-м в истории американцем, кому удалось достичь этой отметки. Для этого Кэйну потребовалось 953 игры, и это четвертый результат среди американцев в НХЛ. Быстрее него 1000-е очко набрали лишь трое: Бретт Халл – в 815 матчах, Пэт Лафонтен (847) и Джо Маллен (935). Кроме того, в возрасте 31 года и 61 дня Кэйн стал самым молодым американцем с 1000 очками в регулярках. Он превзошел бывшего нападающего «Чикаго» Джереми Реника, достигшего этого рубежа в возрасте 32 лет и 13 дней. Сегодня Кэйн продлил результативную серию (4+11) до 10 матчей. Всего в 50 играх сезона он набрал 62 (24+38) очка.