Россиян снова признали звездами матчей в НХЛ

Форвард «Чикаго» Патрик Кэйн сделал голевую передачу в матче с «Виннипегом» (5:2) и был признан первой звездой. Игрок набрал 1000-е (380+620) очко в чемпионатах НХЛ, став 10-м в истории американцем, кому удалось достичь этой отметки. Для этого Кэйну потребовалось 953 игры, и это четвертый результат среди американцев в НХЛ. Быстрее него 1000-е очко набрали лишь трое: Бретт Халл – в 815 матчах, Пэт Лафонтен (847) и Джо Маллен (935). Кроме того, в возрасте 31 года и 61 дня Кэйн стал самым молодым американцем с 1000 очками в регулярках. Он превзошел бывшего нападающего «Чикаго» Джереми Реника, достигшего этого рубежа в возрасте 32 лет и 13 дней. Сегодня Кэйн продлил результативную серию (4+11) до 10 матчей. Всего в 50 играх сезона он набрал 62 (24+38) очка.