В Ида-Вирумаа зафиксировали существенный рост туристов

Туристический поток в Ида-Вирумаа продолжает увеличиваться: в ноябре 2019 года услугами гостиниц региона воспользовались 21 665 человек, пишет Rus.ERR.
По сравнению с тем же месяцем предыдущего года это на 11% больше, свидетельствуют данные Департамента статистики.
Больше стало как местных, так и иностранных туристов. Среди последних наиболее заметно - почти на 20% - увеличилось число россиян.
За 11 месяцев услугами гостиниц Ида-Вирумаа воспользовались около 251 000 туристов - это примерно столько же, сколько за весь 2018 год.