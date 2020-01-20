Пн, 20.01.2020
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В Ида-Вирумаа зафиксировали существенный рост туристов

Нарвский замок.

ФОТО: Liis Treimann/Postimees

Туристический поток в Ида-Вирумаа продолжает увеличиваться: в ноябре 2019 года услугами гостиниц региона воспользовались 21 665 человек, пишет Rus.ERR.

По сравнению с тем же месяцем предыдущего года это на 11% больше, свидетельствуют данные Департамента статистики. 

Больше стало как местных, так и иностранных туристов. Среди последних наиболее заметно - почти на 20% - увеличилось число россиян. 

За 11 месяцев услугами гостиниц Ида-Вирумаа воспользовались около 251 000 туристов - это примерно столько же, сколько за весь 2018 год.

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