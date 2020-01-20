"Ливерпуль" на всех пaрах мчится к чемпионству и установил рекорд Европы

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» 2:0 в матче АПЛ.

Благодаря этой победе команда Юргена Клоппа набрала 64 очка в чемпионате Англии за 22 матча, установив рекорд топ-5 лиг Европы.

Предыдущее достижение делили «Манчестер Сити» и «Бавария», которые набрали 62 очка в сезонах-2017/18 и 2013/14 соответственно.

Также за последнюю 31 игру АПЛ «Ливерпуль» набрал 91 очко из 93 возможных, победив в 30 матчах и один раз сыграв вничью.

Команда Юргена Клоппа не проигрывает на «Энфилде» в АПЛ уже в 52 матчах кряду – серия растянулась на 1001 день.

За этот период «красные» на своей арене одержали 42 победы и десять раз сыграли вничью.

"Манчестер Сити" оступился в матче с "Кристал Пэлас", сыграв вничью 2:2. Подопечные Гвардиолы проигрывали 0:1 к 82-й минуте матча, но после дубля Агуэро вели на последних секундах встречи 2:1. Решающей стала 91-я минута, когда вингер "Пэлас" Люк Заа прошел по флангу и прострелил в штрафную "Сити" - мяч неудачно попытался выбит Фернандинью, срезав его в сетку собственных ворот.