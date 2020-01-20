Глава VKG: Эстония готова отказаться от сланца за 125 млн евро?

По мнению председателя правления Viru Keemia Grupp Ахти Асманна, государство должно принять стратегические решения о развитии сланцевого сектора на период до 2050 года уже сейчас, пишет Postimees.
Как заявил Асманн, Эстония решила примкнуть к инициативе ЕС стать климатически нейтральной к 2050 году. "Не имея четкого представления, как этого добиться, себя утешают смутными решениями: ученые что-то придумают, а ЕС выделит достаточно средств, чтобы справиться с последствиями амбициозного проекта", - сказал Асманн, а также добавил, что недавно радостно сообщили, что об Эстонии не забыли, а для компенсации возможных последствий отказа от сланцевой промышленности ЕС выделит стране 125 млн евро. "Это что, шутка", - вопрошает он.
Асманн заявил, что в виде прямых и косвенных налогов сланцевая промышленность приносит в бюджет страны около 123 млн евро в год. "За оставшиеся 30 лет сланцевый сектор мог бы принести национальной экономике 23 млрд евро добавленной стоимости и 3,6 миллиарда евро налогов. Эстония уже выполнила климатические задачи на 2030 год. И в ближайшее время может выполнить требования, которые начнут действовать а 2040 году", - считает он.
По мнению бизнесмена, недостаточно принять программу действий по борьбе с изменением климата до 2030 года, поскольку важно уже сейчас знать, какие цели будут поставлены на 2040 и 2050 годы.
Асманн считает, что необходимо принять решение, отказаться ли сразу от дальнейшего развития сланцевых технологий, которые повышают добавленную стоимость в секторе, или же обеспечить его функционирование до 2050 года.