Кару и Аас не хотят ограничивать возможности детей иностранных работников посещать Эстонию

Разработанные Министерством внутренних дел поправки к Закону об иностранцах не согласовали ни министр внешней торговли и информационных технологий Каймар Кару, ни министр экономики и инфраструктуры Таави Аас, пишет Rus.ERR.
С помощью поправок МВД, которое возглавляет лидер EKRE Март Хельме, в том числе хочет ограничить возможности привозить иностранцами в Эстонию своих детей.
Инициатива касается как краткосрочных работников, так и студентов из третьих стран - например, дети последних могли бы посещать Эстонию по обычной визе, но не могли бы находиться здесь в течение всего периода обучения своих родителей. МВД также предлагает запретить иностранным студентам работать более 16 часов в неделю, однако министр экономики Таави Аас (Центристская партия), и министр внешней торговли Каймар Кару, представляющий в правительстве EKRE, не считают эти поправки разумными.
По словам двух министров, такие изменения автоматически исключают, например, приезд в Эстонию родителей-одиночек, которые не могут работать или учиться в Эстонии из-за того, что не смогут взять с собой детей.