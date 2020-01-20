Авиакомпания airBaltic за прошлый год обслужила в Таллинне рекордное число пассажиров

Латвийская авиакомпания airBaltic в 2019 году стала лидером по объему пассажирских перевозок в Таллиннском аэропорту, обслужив почти 700 000 пассажиров или более 20% от общего пассажиропотока, говорится в пресс-сообщении предприятия.
Рост пассажирских перевозок airBaltic в Таллинне по сравнению с 2018 годом превысил 50%, сообщила в понедельник пресс-служба авиакомпании.
"По результатам прошлого года мы достигли в Эстонии новых рекордов. В прошедшем году мы продвинулись дальше в своем устойчивом развитии и показали сильные результаты, которые помогут нам в будущем закрепить лидирующие позиции авиаперевозкам во всех странах Балтии", - заявил председатель правления airBaltic Мартин Гаусс.
Всего за 2019 год самолеты латвийской авиакомпании перевезли более пяти миллионов пассажиров, что на 22% превышает результат прошлого года и является для airBaltic абсолютным рекордом.
Из Таллина airBaltic выполняет прямые рейсы в Амстердам, Берлин, Лондон, Осло, Париж, Стокгольм, Вену, Вильнюс, Малагу, Брюссель и Копенгаген. Пассажирам также предлагаются стыковочные рейсы через Ригу.
Общий пассажиропоток Таллиннского аэропорта в 2019 году превысил 3,26 млн, увеличившись на 9% в годовом сравнении. По словам председателя правления столичной воздушной гавани Рийво Тувике, рекордному объемы перевозок способствовали как новые линии, так и высокий спрос на старые маршруты. Коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ уверен, что количество пассажиров будет продолжать быстро расти в 2020 году.