Авиакомпания airBaltic за прошлый год обслужила в Таллинне рекордное число пассажиров

Рост пассажирских перевозок airBaltic в Таллинне по сравнению с 2018 годом превысил 50%, сообщила в понедельник пресс-служба авиакомпании.

"По результатам прошлого года мы достигли в Эстонии новых рекордов. В прошедшем году мы продвинулись дальше в своем устойчивом развитии и показали сильные результаты, которые помогут нам в будущем закрепить лидирующие позиции авиаперевозкам во всех странах Балтии", - заявил председатель правления airBaltic Мартин Гаусс.

Всего за 2019 год самолеты латвийской авиакомпании перевезли более пяти миллионов пассажиров, что на 22% превышает результат прошлого года и является для airBaltic абсолютным рекордом.

Из Таллина airBaltic выполняет прямые рейсы в Амстердам, Берлин, Лондон, Осло, Париж, Стокгольм, Вену, Вильнюс, Малагу, Брюссель и Копенгаген. Пассажирам также предлагаются стыковочные рейсы через Ригу.