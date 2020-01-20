"Реал" и "Барселона" продолжают лидировать в чемионате Испании

«Барселона» обыграла «Гранаду» в 20-м туре чемпионата Испании 1:0. Эта игра стала дебютной для нового главного тренера сине-гранатовых Кике Сетьена. Победный гол на 76-й минуте забил капитан каталонской команды Лионель Месси.

С 69-й минуты «Барселона» играла в большинстве после удаления защитника «Гранады» Хермана Санчеса. «Барса» набрала 43 очка в 20 турах Примеры и лидирует в турнирной таблице, опережая «Реал», переигравшего "Севилью" 2:1, по дополнительным показателям.

Мадридски "Атлетико" отстает от лидеров уже на восемь очков: в матче против "Эйбара" подопечные Диего Симеоне вынуждены были признать превосходство соперника 0:2. "Валенсия" на выезде была разгромлена аутсайдером Ла Лиги, "Малагой" 1:4. К спасительному, 17-му месту приблизился и "Эспаньол", победивший на выезде "Вильяреал" 2:1.