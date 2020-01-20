Департамент статистики: рост цен на строительство обусловлен повышением зарплат и удорожанием материалов

По данным департамента статистики, индекс цен на строительство в 2019 году повысился по сравнению со средним показателем 2018 года на 1,9 процента. В четвертом квартале прошлого года изменение индекса цен на строительство составило по сравнению с третьим кварталом 0,5 процента и по сравнению с четвертым кварталом 2018 года 1,7 процента.

По сравнению со средним показателем 2018 года, в прошлом году подорожали рабочая сила на 4,3 процента, использование строительной техники на 2,0 процента, а стоимость строительных материалов на 0,7 процента. В сравнении с третьим кварталом наибольшее влияние на индекс оказало удорожание материалов – оно составило 44 процента квартального изменения. Удорожание рабочей силы составило в сравнении с четвертым кварталом 2018 года половину от общего повышения индекса.

Повышение индекса цен на ремонтные и реконструкционные работы составило по сравнению со средним показателем 2018 года 2,2 процента, в том числе рабочая сила подорожала на 4,4 процента, использование строительной техники на 5,3 процента, а стоимость строительных материалов на 0,4 процента. В IV квартале прошлого года изменение составило по сравнению с III кварталом 0,5 процента, а по сравнению с IV кварталом 2018 года 1,9 процента.