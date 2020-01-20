Отель «Карамель» в Перми затопило кипятком: заживо сварились пять человек

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), передает «Интерфакс».

По данным следствия, в ночь на понедельник на цокольном этаже мини-отеля в Индустриальном районе Перми произошел прорыв трубы с горячей водой. По предварительным данным, в результате аварии погибли не менее пяти человек, еще трое человек с ожогами доставлены в больницу.

На месте работают специалисты.

Как сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах, среди погибших был один ребенок. Его возраст он не уточнил.

Кроме того, к проверке инцидента подключилась региональная прокуратура.

Как сообщил журналистам и.о. министра территориальной безопасности региона Игорь Гончаров, все пострадавшие - постояльцы отеля.