Отель «Карамель» в Перми затопило кипятком: заживо сварились пять человек

В рамках уголовного дела устанавливаются обстоятельства инцидента с прорывом трубы в пермском отеле, где погибли пять человек, сообщается в понедельник в пресс-релизе регионального управления СКР.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), передает «Интерфакс».
По данным следствия, в ночь на понедельник на цокольном этаже мини-отеля в Индустриальном районе Перми произошел прорыв трубы с горячей водой. По предварительным данным, в результате аварии погибли не менее пяти человек, еще трое человек с ожогами доставлены в больницу.
На месте работают специалисты.
Как сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах, среди погибших был один ребенок. Его возраст он не уточнил.
Кроме того, к проверке инцидента подключилась региональная прокуратура.
Как сообщил журналистам и.о. министра территориальной безопасности региона Игорь Гончаров, все пострадавшие - постояльцы отеля.
На данный момент, по информации специалистов ожогового центра, к ним поступили трое пострадавших при прорыве системы отопления в гостинице. Все пострадавшие с ожогами осмотрены специалистами, им оказывается необходимая медицинская помощь. Одна пациентка находится в тяжелом состоянии, два в состоянии средней тяжести. Также известно, что три человека отказались от госпитализации и будут находиться на амбулаторном лечении под наблюдением врачей.
По его словам, трубу с теплоносителем прорвало не в подвальном помещении, где располагается отель. «Трубу прорвало не здесь, не в подвале. Где-то выше была авария, а к ним (в помещения отеля - ИФ) стекла вода», - уточнил министр.