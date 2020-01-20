В ЕС хотят ввести единую минимальную зарплату: некоторые страны обеспокоены

Новой Европейской комиссии в эти дни приходится непросто - активно обсуждается идея введения единой минимальной заработной платы в Европейском союзе. Пока некоторые страны данную идею поддерживают, страны Северной Европы выступают против, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на The Guardian.
Такие страны, как Дания и Финляндия, опасаются, что план, который можно назвать "один размер на всех", способен поставить под угрозу местные рынки труда и даже привести к потерям.
Во вторник,14 января, Европейская комиссия обсуждала первые шаги в системе общей минимальной платы. Это часть установленных новым президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен задач, которые нацелены на то, чтобы остановить утечку мозгов с востока на запад.
И хотя крупные профсоюзы поддерживают эту идею, политики некоторых стран ЕС готовы оспаривать это предложение. Они утверждают, что вмешательство Брюсселя может привести к снижению заработной платы местных рабочих.
Министр занятости Дании Петер Хуммельгард заявил The Guardian, что будет поддерживать более высокую заработную плату для людей с самой низкой зарплатой в Европе, но для достижения этой цели необходимо учитывать национальные традиций каждой страны и хорошо функционирующие модели.
Из 28 государств-членов Европейского Союза только Дания, Италия, Кипр, Австрия, Финляндия и Швеция не имеют законом установленной минимальной заработной платы. Однако работники в скандинавских странах могут получать сравнительно высокую среднюю заработную плату по сравнению со ставками, предлагаемыми датскими работодателями.
В среднем затраты на рабочую силу в скандинавских странах составляли 43,50 евро в час в 2018 году, что является самым высоким показателем в Европейском союзе.
Между тем, датчане, которые получают даже самую низкую заработную плату, могут рассчитывать на получение около 12 евро в час. Шведские и финские работодатели одинаково фиксировали заработную плату в рамках различных коллективных договоров.
На тех работников, кто не является членом каких-нибудь профсоюзов, часто распространяются коллективные договоры, действующие в скандинавских странах. Поэтому северные страны опасаются, что установленная законом минимальная заработная плата может побудить работодателей подвергать сомнению эти договоры на том основании, что закон устанавливает разумный порог заработной платы и не нуждается в улучшении.
Правительство Дании ищет письменные гарантии того, что новые директивы не повлияют на их систему коллективных переговоров.
Министры Финляндии и Швеции выразили аналогичные опасения. Хуммельгард сказал, что получил заверения от нового еврокомиссара по вопросам занятости и социальных прав Николаса Шмитта, но риски все еще существуют.
"Мы будем очень внимательно читать предстоящее предложение Европейской комиссии, потому что обычно дьявол кроется в деталях, и я по-прежнему обеспокоен тем, что наша модель с различными новыми директивами может быть поставлена под сомнение", - говорит он.
"Нет никаких сомнений - правительство Дании делает все возможное, чтобы правила ЕС не влияли на такие модели действующие в странах Северной Европы, поэтому я обсуждаю этот вопрос со своими европейскими коллегами каждый раз, когда у меня появляется такая возможность", - говорит Хуммельгард.
Генри Линдхолм является лидером финского профсоюза и одним из ведущих членов Северного профсоюза Nordiska Unionen, который представляет работников пищевой промышленности. Он говорит, что протест не был направлен против рабочих в Восточной Европе, потому что идея нацелена на повышение их заработной платы, но считает, что соглашение "один размер для всех" не подходит для всех государств-членов ЕС.
Президент Датской конфедерации профсоюзов Лизет Рисгард, заявила, что установление заработной платы в так называемой датской модели коллективных переговоров основано на переговорах между социальными партнерами, а производительность и инновации являются важным элементом этих переговоров.
"Датская модель пользуется сильной поддержкой как работников, так и компаний.
Статистика заработной платы показывает, что датская модель в целом гарантирует, что большинство датских рабочих получают достойную заработную плату и могут обеспечить достойный уровень жизни", - говорит Рисгард.
"Параллельная система, основанная на общем применении установленной законом минимальной заработной платы или коллективных соглашений, не обеспечит получение всеми работниками достойной зарплаты. Поэтому Датская конфедерация профсоюзов опасается, что установленная законом минимальная заработная плата может ослабить эффективность датской модели", - считает Рисгард.
Отмечается, что Европейская комиссия не будет устанавливать уровни заработной платы, поскольку она хочет согласовать набор критериев, которым должны следовать правительства.
Разница в зарплатах в Европейском Союзе в настоящее время огромна. Сегодня минимальная заработная плата в Болгарии для сотрудника, работающего полный рабочий день, составляет 286 евро в месяц по сравнению с минимальной заработной платой в 2 071 евро в Люксембурге.
Цель Европейской комиссии обеспечить, чтобы страна ЕС устанавливала минимальную заработную плату, которая была бы равна 60% от средней заработной платы в конкретном государстве.
"Количество людей, занятых в Европейском Союзе, является самым высоким в истории. Тем не менее, многие рабочие все еще пытаются свести концы с концами и бедствуют. Важно, чтобы у работодателей были справедливые зарплаты, обеспечивающие достойный уровень жизни сотрудникам", - говорит Шмитт.
"Некоторые государства ЕС разработали достаточно высокие стандарты для установления заработной платы, которые в настоящее время являются неотъемлемой частью местной социальной структуры, позволяющей вести активный социальный диалог и коллективные переговоры. Это поможет укрепить социальную рыночную экономику ЕС", - добавляет он.
Отмечается, что система установления минимальной заработной платы в Европейском союзе могла бы помочь в борьбе с неравенством и предотвратить разрушительную конкуренцию при самых низких уровнях затрат на рабочую силу.
В то же время это может помочь предотвратить утечку мозгов и коренные причины трансграничного социального демпинга, которые вызывают серьезную обеспокоенность в нескольких странах ЕС.