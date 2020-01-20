Американское юное дарование обыграла Уильямс-старшую, Федерер установил рекорд Australian Open

На старте соревнований она обыграла 39-летнюю соотечественницу Винус Уильямс со счётом 7:6 (7:5), 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 38 минут.

Кори 1 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 2 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 эйсов, 6 двойных ошибок и 1 брейк. В июле 2019 года Кори победила Винус в первом круге Уимблдона со счётом 6:4, 6:4.

За выход в третий круг Australian Open Гауфф, занимающая 67-ю строчку в рейтинге WTA, поспорит с представительницей Румынии Сораной Кырстей. Действующей победительницей соревнований является японка Наоми Осака.

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер установил рекорд по количеству выступлений в Открытом чемпионате Австралии. Стартовавший турнир стал для 38-летнего теннисиста 21-м в карьере. Ранее он делил этот рекорд с австралийцем Ллейтоном Хьюиттом (20).

В первом круге Роджер обыграл представителя США Стива Джонсона со счётом 6:3, 6:2, 6:2. Следующим соперником швейцарца будет победитель встречи Кентен Алис (Франция) – Филип Краинович (Сербия). Федерер выигрывал Australian Open в 2004, 2006, 2007, 2010, 2017 и 2018 годах.