СМИ: экс-глава Eesti Loto получил кредит от предпринимателя, в принадлежащее которому здание переехало госпредприятие

«Eesti Loto не заключало ни единого договора с предприятием, связанным с Койтом Уусом», - заявил Краних в ответ на вопрос, почему он в бытность руководителем Eesti Loto решил заключить договор об аренде с предприятием, совладельцем которого являлся Уус, хотя тот же самый предприниматель выдал главе госпредприятия кредит.