Пн, 20.01.2020
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  • СМИ: экс-глава Eesti Loto получил кредит от предпринимателя, в принадлежащее которому здание переехало госпредприятие

СМИ: экс-глава Eesti Loto получил кредит от предпринимателя, в принадлежащее которому здание переехало госпредприятие

Хейки Краних в Рийгикогу.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Согласно данным договора, попавшего в распоряжение издания Äripäev, экс-глава Eesti Loto и член парламента Хейки Краних получил кредиты в как минимум на 280 000 евро от предпринимателя Койта Ууса, с предприятием которого госфирма заключила договор об аренде, пишет Postimees со ссылкой на Äripäev.

«Eesti Loto не заключало ни единого договора с предприятием, связанным с Койтом Уусом», - заявил Краних в ответ на вопрос, почему он в бытность руководителем Eesti Loto решил заключить договор об аренде с предприятием, совладельцем которого являлся Уус, хотя тот же самый предприниматель выдал главе госпредприятия кредит.

По данным Äripäev, еще на момент поиска недвижимости для новой конторы Eesti Loto было известно, что строительство нового здания будет финансироваться связанной с Уусом компанией EKE Invest, а сам Уус признал журналисту Äripäev, что контактировал с Кранихом по данному вопросу.

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