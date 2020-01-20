Компании, связанные с "поваром Путина", займутся нефтедобычей в Сирии

В декабре 2019 года сирийский парламент принял законы о заключении с двумя российскими компаниями договоров на разработку трех блоков газовых и нефтяных месторождений. Их общая площадь — не менее 12 тысяч квадратных километров, а запасы газа, по оценке сирийской стороны, — три четверти триллиона кубометров. Изюминка в российских контрагентах. В среде нефтяников никто не слышал о компаниях «Велада» и «Меркурий», получивших серьезные контракты.

«Новая газета» объясняет их успех в нефтегазовом бизнесе тем, что за номинальными собственниками и руководителями компаний стоит "повар Путина" Евгений Пригожин.

«Велада» с уставным капиталом 10 тысяч рублей учреждена в 2015 году Екатериной Трофимовой. В июле 2018 года Трофимову в качестве единственного участника общества и гендиректора сменила Дарья Барановская, находившаяся на тот момент на 5-м курсе Санкт-Петербургского технологического института.

Каким образом компания, не имеющая ни опыта работы в геологоразведке и газодобыче, не имеющая ни сотрудников, ни капитала, умудряется получить контракт на потенциальные 250 миллиардов кубометров природного газа в немирной Сирии — загадка. Но у загадки есть простое решение, если знать, что Екатерина Трофимова в период руководства «Веладой» трудилась в качестве помощника руководителя в другой фирме — «Конкорд менеджмент и консалтинг», витринной компании Евгения Пригожина.

Трофимова не стала отрицать, что ее роль в «Веладе» была чисто номинальной и она за дополнительное вознаграждение выполнила просьбу бухгалтерии «Конкорда», оформив «Веладу» на себя.

Компания «Меркурий», в отличие от «Велады», — серьезный бизнес-игрок. Но в прошлом и в другой сфере. В 2015–2018 годах «Меркурий» ежегодно заключал с «Военторгом» контракты стоимостью 115–118 миллионов рублей на обеспечение питанием военнослужащих в санаториях и на международных мероприятиях Минобороны.

Связь Пригожина с «Меркурием» установили журналисты «Настоящего времени». В мае 2016 года на территории Юнтоловского заказника, недалеко от резиденции Пригожина в поселке «Новый Версаль», потерпел аварию вертолет Robinson R-44 бортовой номер RA-06364, пилоты не пострадали. Из акта расследования МАК стало известно, что вертолет принадлежал «Меркурию», который поставлял для Минобороны продукты на Камчатку.

«Настоящему времени» удалось связаться с одним из пилотов, который рассказал, что его задача «заключалась в том, чтобы отвозить Пригожина или его жену на небольшие расстояния в пределах Санкт-Петербурга и окрестностей».

«Меркурий» - одна из многочисленных фирм, за которыми просматривается империя Пригожина, будь то школьное и армейское питание, строительство, добыча полезных ископаемых или группа Вагнера. Ведущую роль в сирийском проекте играет компания «Евро Полис». В декабре 2016 года во время визита сирийского министра Ганема в Москву и встречи с министром энергетики России Александром Новаком были подписаны соглашения между «Евро Полисом» и подведомственной Ганему сирийской Государственной нефтяной корпорацией, в соответствии с которыми «Евро Полис» (люди, которые больше известны под брендом «ЧВК Вагнера») обязалось вести боевые действия по освобождению нефтяных и газовых месторождений в обмен на четверть от объема последующей добычи.

По данным «Новой газеты», это соглашение было ратифицировано кабинетом министров Сирии в мае 2017 года и неукоснительно выполнялось. «Велада» и «Меркурий» - видимо, лишь часть из множества компаний сирийского проекта.