В таллиннском районе Каламая нашли новое кладбище

«К сожалению, точно мы этого не знаем, поскольку археологические планы не очень точные. Там церковь показана условно. Может быть, в ходе каких-то будущих работ в том же районе мы еще доберемся до ее фундамента», - предположил Нурк.

По словам археолога, тогда в этом месте располагалась рыбацкая деревня. По первым сохранившимся планам поселка можно видеть, что речь идет о маленьком, в принципе упорядоченном населенном пункте, где участки находились друг рядом с другом на протяжении всего побережья там, где сейчас находится Батарейный бастион.

Заслуживающая внимания находка

«Вся нынешняя территория Батарейной была в средние века и шведские времена, когда здесь располагалась эта церковь. Ландшафт тут был очень интересный, и церковь располагалась на возвышении с видом на море. Так что, если смотреть со стороны моря, это должен был быть бросающийся в глаза объект. Но этот мысок весьма небольшой и в какой-то момент для захоронений перестало хватать места. Поскольку вокруг мыска земля была низкая и вязкая, то новое кладбище построили чуть в стороне от церкви», - объяснил Нурк.

Он добавил, что не только Каламая, но и весь Таллинн с исторической точки зрения имеет большое количество важных находок.

Собор святой Гертруды

Вид на Таллинн в первой половине 17 века. Слева виден Собор святой Гертруды. Гравюра Адама Олеариуса. ФОТО: Wikimedia

Старейшая церковь Каламая, Собор святой Гертруды располагался рядом с Башней Толстая Маргарита. Ее в своем послании Ратуше от 1438 года упоминает таллиннский архиепископ Хейнрих фон Икскюль.

К 1450 году собор был построен, и там хранили останки святой Гертруды, перевезенные из Бельгии. Папа Клемент XII канонизировал святую Гертруду Нивельскую в 1677 году. Гертруда считается покровительницей Нивельса, путешественников, садовников и кошек, которая также защищает от мышей и душевных болезней. День поминовения – 17 марта.

По данным Роберта Нермана, в 1530-х годах в районе Башни Толстая Маргарита начали строить первые земляные крепости. В связи с этим, прежде всего, были запрещены захоронения на расположенном рядом с собором кладбище.

В 1539-1545 годах собор был снесен, вместо него было решено построить Храм святой Гертруды в Каламая.