В таллиннском районе Каламая нашли новое кладбище

В ходе подготовки строительства нового дома в таллиннском районе Каламая, на углу улиц Ода и Кюти, было обнаружено кладбище шведских времен, о котором ученые ничего не знали, пишет Postimees.
«Это исключительное открытие, поскольку об этом кладбище не было никакой информации. Кладбища в Эстонии обнаруживают не так часто, хотя в последние годы в процессе крупных застроек кое-что находили. Например, было известно, что в Таллинне на улице Рави имелось кладбище, поскольку там и раньше находили кости. А об этом кладбище прежде мы ничего не знали», - сказал археолог Института истории и археологии Тартуского университета Мартин Мальве.
На Каламая кладбище нашли таким образом, что фирма Arheox OÜ проводила на стройке археологический надзор, и поскольку были обнаружены захоронения, об этом тут же сообщили Мальве, который вместе со своей командой выехал на место.
Этого кладбища нет ни на одной карте или плане, однако на картах шведских времен там была обозначена Каламаяская церковь. Однако на карте она обозначена настолько схематично, что было невозможно понять, где точно она располагалась. По словам Мальве, речь явно идет о деревянной церкви, от которой уже ничего не осталось. Если археологам повезет, в ходе работ они смогут наткнуться на какую-то часть нижней стены. Вероятнее всего, прежнее кладбище располагалось в сторону нынешней улицы Кюти. «Тут речь идет об окраине кладбища, практически все захоронения идут в один слой. Но есть и некоторые захоронения в два слоя. На данный момент мы нашли восемь взрослых и одного младенца. Они были похоронены в деревянных гробах в песке. Очень приличные захоронения, характерные для церковного кладбища. Ни одного предмета мы, к сожалению, еще не нашли», - сказал Мальве.
Сразу после прихода Postimees на место, в земле обнаружили и первый предмет. Правда, не в самом захоронении, а рядом. Речь идет о маленькой металлической пластине, на которой было изображение креста, и которое, по мнению экспертов, относится к средневековью.
По словам Мальве, скелеты сохранились плохо, поскольку песчаный слой там кислый, что неблагоприятно для сохранения костей, особенно младенцев.
Церковь с видом на море
Археолог отдела защиты памятников старины Таллиннского департамента городского планирования Рагнар Нурк сказал, что в общеисторическом контексте можно утверждать, что кладбище относится ко второй половине 16, может быть, первой половине 17 века.
«Историки выяснили, что церковь построили в Каламая в 1544-1545 годах. Ее построили взамен Собора святой Гертруды, располагавшийся прежде у Башни Толстая Маргарита, и который в то же время снесли. Во время Ливонской войны, в 1571, году Каламаяскую церковь сожгли. В 1602 году ее восстановили по распоряжению шведского короля Карла IX. Во времена Северной войны, в 1710 году, церковь сгорела окончательно», - сказал Нурк.
По его словам, церковь не обязательно находилась на том участке недвижимости, который сейчас исследуют археологи. Она могла располагаться на месте нынешней улицы Ода, или через дорогу.
«К сожалению, точно мы этого не знаем, поскольку археологические планы не очень точные. Там церковь показана условно. Может быть, в ходе каких-то будущих работ в том же районе мы еще доберемся до ее фундамента», - предположил Нурк.
По словам археолога, тогда в этом месте располагалась рыбацкая деревня. По первым сохранившимся планам поселка можно видеть, что речь идет о маленьком, в принципе упорядоченном населенном пункте, где участки находились друг рядом с другом на протяжении всего побережья там, где сейчас находится Батарейный бастион.
Заслуживающая внимания находка
«Вся нынешняя территория Батарейной была в средние века и шведские времена, когда здесь располагалась эта церковь. Ландшафт тут был очень интересный, и церковь располагалась на возвышении с видом на море. Так что, если смотреть со стороны моря, это должен был быть бросающийся в глаза объект. Но этот мысок весьма небольшой и в какой-то момент для захоронений перестало хватать места. Поскольку вокруг мыска земля была низкая и вязкая, то новое кладбище построили чуть в стороне от церкви», - объяснил Нурк.
Он добавил, что не только Каламая, но и весь Таллинн с исторической точки зрения имеет большое количество важных находок.
Собор святой Гертруды
Старейшая церковь Каламая, Собор святой Гертруды располагался рядом с Башней Толстая Маргарита. Ее в своем послании Ратуше от 1438 года упоминает таллиннский архиепископ Хейнрих фон Икскюль.
К 1450 году собор был построен, и там хранили останки святой Гертруды, перевезенные из Бельгии. Папа Клемент XII канонизировал святую Гертруду Нивельскую в 1677 году. Гертруда считается покровительницей Нивельса, путешественников, садовников и кошек, которая также защищает от мышей и душевных болезней. День поминовения – 17 марта.
По данным Роберта Нермана, в 1530-х годах в районе Башни Толстая Маргарита начали строить первые земляные крепости. В связи с этим, прежде всего, были запрещены захоронения на расположенном рядом с собором кладбище.
В 1539-1545 годах собор был снесен, вместо него было решено построить Храм святой Гертруды в Каламая.