Финляндии интересен проект железнодорожной высокоскоростной магистрали между Хельсинки и Москвой

"Финская сторона на встрече подняла вопрос о ВСМ Хельсинки-Москва. Было решено обмениваться информацией о ходе инфраструктурных проектов в части высоких скоростей", - сообщили в пресс-службе РЖД в понедельник.

Вопросы сотрудничества России и Финляндии в железнодорожной сфере 16 января обсудили генеральный директор РЖД Олег Белозеров и министр международного развития и внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари.

О том, что финское правительство заинтересовано в запуске высокоскоростного поезда из Москвы в Хельсинки, сообщил в понедельник РБК. "У Финляндии есть интерес к такому проекту, который помог бы увеличить поток туристов в обоих направлениях, и мы готовы продолжать обсуждение с вашим правительством", - сказал изданию Скиннари по итогам визита в Москву.