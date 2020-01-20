Пн, 20.01.2020
Cейчас у многих в России возникает вопрос: «Зачем писать на русском о депортациях прибалтов? Вы же сами вышли из империи!» Ирина Флиге
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Финляндии интересен проект железнодорожной высокоскоростной магистрали между Хельсинки и Москвой

Финляндии интересен проект железнодорожной высокоскоростной магистрали между Хельсинки и Москвой

Поезд РЖД "Сапсан".

ФОТО: Astapkovich Vladimir/ITAR-TASS

Власти Финляндии заинтересованы в проекте создания железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Хельсинки.

"Финская сторона на встрече подняла вопрос о ВСМ Хельсинки-Москва. Было решено обмениваться информацией о ходе инфраструктурных проектов в части высоких скоростей", - сообщили в пресс-службе РЖД в понедельник.

Вопросы сотрудничества России и Финляндии в железнодорожной сфере 16 января обсудили генеральный директор РЖД Олег Белозеров и министр международного развития и внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари.

О том, что финское правительство заинтересовано в запуске высокоскоростного поезда из Москвы в Хельсинки, сообщил в понедельник РБК. "У Финляндии есть интерес к такому проекту, который помог бы увеличить поток туристов в обоих направлениях, и мы готовы продолжать обсуждение с вашим правительством", - сказал изданию Скиннари по итогам визита в Москву.

РЖД при реализации ВСМ Москва-Петербург видят потенциал транзита до Хельсинки, сообщал ранее заместитель генерального директора РЖД Олег Тони. "Потом (после реализации ВСМ) можно рассматривать в перспективе транзит до Хельсинки. Пересадка на Ладожском вокзале, и можно достаточно быстро доехать из Москвы в Хельсинки", - говорил он.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ