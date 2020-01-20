В таллиннских трамваях теперь доступен бесплатный WiFi

Всего WiFi-оборудование было установлено в двадцати трамваях. Руководитель Tallinna Linnatranspordi AS Денис Бородич отмечает, что сложно прогнозировать, сколько людей будет пользоваться интернетом. «К примеру, линией «Аэропорт-Тонди», на которой преимущественно используются трамваи CAF, ежедневно пользуются 30 000 человек, в числе которых очень много туристов. Теперь им станет легче найти туристическую информацию», – сказал Бородич.