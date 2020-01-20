Пн, 20.01.2020
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Декларации о доходах: когда можно подавать и когда вернут деньги?

Декларация о доходах.

ФОТО: Sander Ilvest

Пресс-секретарь Налогово-таможенного департамента Кайя-Лийса Табри сообщила, что доходы в этом году можно будет декларировать с 15 февраля.

С этого года поменяется срок подачи декларации о доходах: теперь доходы можно будет задекларировать до 30 апреля, пишет портал Geenius.

Если человек подаст декларацию в электронном виде, и задекларированные данные не будут нуждаться в дополнительной проверке, Налогово-таможенный департамент может вернуть переплаченный подоходный налог с 26 февраля 2020 года.

Подавшие декларации в бумажном виде переплаченный подоходный налог начнут возвращаться с 19 марта.

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