Декларации о доходах: когда можно подавать и когда вернут деньги?

С этого года поменяется срок подачи декларации о доходах: теперь доходы можно будет задекларировать до 30 апреля, пишет портал Geenius .

Если человек подаст декларацию в электронном виде, и задекларированные данные не будут нуждаться в дополнительной проверке, Налогово-таможенный департамент может вернуть переплаченный подоходный налог с 26 февраля 2020 года.