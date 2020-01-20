Пн, 20.01.2020
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Новая функция Google Chrome окажется очень полезна мобильным пользователям

Google Chrome.

ФОТО: Andre M. Chang/Zumapress.com

Компания Google начала тестировать новую функцию в браузере Chrome для устройств с операционной системой Android.

Функция Suggest to close Tabs подсказывает пользователю, что ряд вкладок не используется и их хорошо было бы закрыть. Она доступна  по умолчанию в экспериментальной сборке Chrome Canary под номером 81, а также после активации специального флага chrome://flags стабильной сборке Chrome 79, пишет Ixbt.com.

После того, как функция активирована, Chrome начинает отслеживать, когда каждая из вкладок открывалась и использовалась в последний раз.

Новая функция Google Chrome окажется очень полезна мобильным пользователям
 

После достижения определенного рубежа несвежести, браузер выведет рекомендацию с предложением закрыть ненужные вкладки. Впрочем, этим рекомендациям можно и не следовать.

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