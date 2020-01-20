Новая функция Google Chrome окажется очень полезна мобильным пользователям

Функция Suggest to close Tabs подсказывает пользователю, что ряд вкладок не используется и их хорошо было бы закрыть. Она доступна по умолчанию в экспериментальной сборке Chrome Canary под номером 81, а также после активации специального флага chrome://flags стабильной сборке Chrome 79, пишет Ixbt.com.

После того, как функция активирована, Chrome начинает отслеживать, когда каждая из вкладок открывалась и использовалась в последний раз.