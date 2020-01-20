Налоговая поймала работодателей, плативших зарплату в конвертах, и потребовала 8,2 млн евро

С 6233 руководителями предприятий были проведены персональные беседы о рисках, связанных с получением зарплаты в конверте. После чего треть предприятий стали платить налоги более добросовестно и их налоговые выплаты увеличились.

Руководитель отдела налогового аудита Оскар Ыун говорит, что борьба с зарплатами в конвертах приносит свои результаты, но в целом проблема решается туго. «Зарплата в конвертах по-прежнему остается большой проблемой в Эстонии. По оценкам в Эстонии почти шесть процентов работников получают зарплату в конверте, вследствие государство ежегодно теряет 86 миллионов евро. Согласно нашим анализам рисков, почки каждое четвертое предприятие в Эстонии, или 23% имеют налоговые риски связанные с заработными платами», – сказал Ыун.

Одним из важных направлений в борьбе с зарплатой в конверте являются государственные закупки и то, что государство само пользуется услугами нечестных предприятий, заказывая выполнение каких-то работ. Стоит обратить внимание и на то, что зарплата в конверте касается как работодатели, так и работника. MTA при проверках исходит из того, что если работник сознательно берет зарплату в конверте или даже сам ее требует, то он несет солидарную ответственность вместе с работодателей за неуплату налога на рабочую силу.

Последние исследования показали, что 60% молодых людей терпимо относится к зарплате в конверте, что вызывает у налоговиков обеспокоенность. «Хотя мы активно посещаем школы и проводим направленные на молодежь кампании, мы должны вкладываться еще больше в повышение осведомленности будущих налогоплательщиков, чтобы они не были согласны на зарплату в конвертах, когда станут частью рынка труда», – считает Ыун.