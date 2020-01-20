В Таллинне пройдут гастроли театра Вахтангова

«7 и 8 мая в Таллинне состоятся гастроли московского театра им. Вахтангова. Гастроли продолжат мировое турне вахтанговцев, стартовавшее осенью в Париже и приуроченное к столетию театра. Ожидается целая плеяда звезд театра и кино. В их числе Алексей Гуськов, Владимир Симонов, Виктор Сухоруков, Григорий Антипенко, Юлия Рутберг, Виктор Добронравов», - сообщил организатор гастролей Даниэль Кяйс.

7 мая на сцене Русского театра состоится удивительный спектакль «Наш класс», поставленный молодыми вахтанговцами.

Спектакль - лауреат Театральной премии МК в номинации «Лучший актерский ансамбль» (2017).

Лауреат ежегодной премии ФЕОР «Скрипач на крыше» (2018).

Первый звонок… Первый школьный день… Мальчики и девочки, полные жизни, радости и надежд, рассказывают о себе, о родителях, о своих мечтах. Так начинается их общая биография. Так начинается спектакль «Наш класс». С этими десятью ребятами за время спектакля зритель проживет десять жизней. Они будут дружить, веселиться, ссориться, мириться, драться. Они будут спасать и предавать друг друга, любить, ревновать, ненавидеть. И только одного они никогда не смогут – разорвать невидимую нить, которою связаны их жизни.

В 2008 году польский драматург Тадеуш Слободзянек написал поразительную пьесу, действие которой охватывает несколько десятилетий – от конца 20-х годов до наших дней. У десяти героев, польских и еврейских ребят из одного класса, есть реальные прототипы -- уроженцы маленького городка Едвабне, и события, которые мы увидим на сцене, - не выдумка автора. Это чувствуешь сердцем: сердце откликается на чужую боль, как на свою. Ни мгновения фальши нет в удивительном спектакле, созданном молодыми вахтанговцами. На их стороне правда, историческая и художественная.

8 мая на сцене Alexela спектакль Римаса Туминаса «Улыбнись нам, Господи».

В ролях: Алексей Гуськов, Владимир Симонов, Виктор Сухоруков, Юлия Рутберг, Григорий Антипенко, Виктор Добронравов.

Пьесу – притчу по роману Григория Кановича инсценировал Римас Туминас.

Спектакль «Улыбнись нам, Господи». ФОТО: Промо

О чем она? О долгом жизненном пути стариков евреев, едущих из местечка в Вильно узнать о судьбе сына одного из них, покушавшегося на жизнь генерала губернатора.

«Куда бы мы ни поехали, куда бы ни шли, мы едем и идем к нашим детям. А они идут и едут в противоположную от нас сторону все дальше и дальше… И никогда мы с ними не встретимся…»

Алексей Гуськов. ФОТО: Промо

Много неожиданностей подстерегает путников. Длинна дорога в Вильно, но еще длиннее воспоминания о прошлом, полные лишения и обид, о смерти, что поджидает каждого, о не сбывшихся надеждах, о потерях, которых не вернуть.

Спектакль «Улыбнись нам, Господи». ФОТО: Промо

В этой истории один сюжет – дорога к детям и один смысл – философия жизни, где каждому уготовано свое место. Все есть в этих воспоминаниях, нет только радости и надежды. А может быть случится, наконец, чудо и палестинец доберется до земли обетованной, сына Эфраима оправдают, а Авнер, превратившись в дерево, обретет вечную жизнь. И все это произойдет?!

Только улыбнись нам, Господи!

Спектакль «Улыбнись нам, Господи». ФОТО: Промо