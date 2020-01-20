Автохламу объявлена война

Сейчас автовладелец, не пользующийся своим транспортным средством, не обязан и никак не заинтересован в том, чтобы утилизировать его по всем правилам и постоянно снять его с учета в дорожном регистре. Это привело к тому, что многие автовладельцы вообще не знают, где находится их старый автомобиль, кому он продан или существует ли он вообще физически.

По состоянию на начало 2019 года в качестве неактивных транспортных средств (так называемых «мертвых душ») в дорожном регистре значится около 184 000 автомобилей; для сравнения в 2013 году их значилось 130 000. Возле них в регистре стоит отметка о приостановлении записи на неопределенное время. Запись будет возобновлена, когда транспортное средство пройдет техосмотр, но в действительности это маловероятно.

В год дорожный регистр получает сотни заявлений об удалении записи о моторно-транспортном средстве без свидетельства об утилизации. Массовая подача заявлений указывает на незаконную утилизацию. Согласно Закону об отходах, удалить запись в регистре можно только по справке из фирмы, утилизирующей автомобили, таким образом нелегально уничтоженные транспортные средства попадают в список «мертвых душ».

Министр окружающей среды Рене Кокк сказал, что, поскольку нелегальная утилизация не наказывается, люди выбирают более дешевый, т.е. нелегальный способ.

Тысячи фантомных авто

«Осмелюсь утверждать, что в Эстонии нелегально уничтожаются тысячи больше не используемых транспортных средств», - сказал Кокк. Проблема состоит в том, что нелегальные авторазборки с большой вероятностью не обращаются с возникшими отходами как следует, таким образом представляя серьезную опасность для окружающей среды.

Кроме того, по словам Кокка, развалюхи засоряют и занимают общественное пространство и препятствуют движению.

Министерство экономики и коммуникаций внесет предложение по дополнению Закона о дорожном движении, предоставив местному самоуправлению право доставлять транспортное средство, запись в регистре которого приостановлена, в место хранения. Советник дорожного и железнодорожного отдела министерства Хиндрек Алльвеэ пояснил, что, если эвакуированное транспортное средство невозможно будет в течение года вернуть его владельцу или другому уполномоченному лицу, оно будет либо продано на публичных торгах, либо оставлено в собственности государства, либо уничтожено. Он подчеркнул, что с частной земли эвакуировать имущество точно не будут.

«Поправка коснется машин, брошенных на городских улицах. Автохлам и брошенные автомобили занимают ценное пространство на улицах городов. Возможности самоуправлений ограничены, они не могут очистить улицы от развалюх, поправки призваны предоставить дополнительные права владельцам общественных дорог», - сказал Алльвеэ.

«Мы не хотим несправедливо увезти чей-то стоящий автомобиль, цель поправок – взвешенная защита и общественного интереса, и основных прав собственников. В случае брошенного транспортного средства тоже сначала будет необходимо попытаться связаться с владельцем и дать ему возможность вывезти его самостоятельно. Если же собственника найти будет невозможно или он не известен, можно будет предпринять уже следующие шаги, вплоть до эвакуации автомобиля», - пояснил он.

Пыхья-Таллинн борется с автохламом

Только за первые две недели года муниципальные полицейские Пыхья-Таллинна удалили с городских улиц 12 развалюх.

«Благодаря прекрасной работе МуПо в районе прибавилось парковочных мест. Но дело не только в них. Развалюхи привлекают асоциалов и наркоманов, а также детей, которые залезают поиграть в брошенные автомобили. Кроме того, брошенные транспортные средства зачастую представляют угрозу для окружающей среды», - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

По словам главного инспектора пыхья-таллиннского отделения МуПо Павла Бойцова, за прошлый год с территории района было эвакуировано в общей сложности 78 брошенных автомобилей, больше, чем когда бы то ни было.