Все больше людей стремится попасть на работу в Финляндию

В Финляндии число людей, запрашивающих свой первый вид на жительство на основании работы впервые превысило число тех, кто запрашивает ВНЖ по семейным обстоятельствам, пишет Yle.
Согласно Миграционному ведомству Финляндии, число заявлений на получение первого ВНЖ на основании работы превысило количество заявок, поданных по семейным обстоятельствам.
Заявлений на получение первого ВНЖ на основании работы было в прошлом году подано более 12 000, это на две тысячи больше, чем в 2018.
Согласно Миграционному ведомству, рост объясняется в том числе введением новых видов на жительство на основании сезонной работы.
В общей сложности в 2019 было подано 71 000 заявок на получение ВНЖ, что на 5000 больше, чем в 2018.