Все больше людей стремится попасть на работу в Финляндию

Согласно Миграционному ведомству Финляндии, число заявлений на получение первого ВНЖ на основании работы превысило количество заявок, поданных по семейным обстоятельствам.

Заявлений на получение первого ВНЖ на основании работы было в прошлом году подано более 12 000, это на две тысячи больше, чем в 2018.

Согласно Миграционному ведомству, рост объясняется в том числе введением новых видов на жительство на основании сезонной работы.