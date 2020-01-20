Нурмагомедов запросил 100 млн долларов за реванш с Конором Макгрегором

Об этом заявил отец и тренер бойца Абдулманап Нурмагомедов.

"Нам тоже нужен реванш с Конором, только дайте 100 миллионов долларов. На следующий день после боя с Фергюсоном дайте эту сумму, и почему бы не провести реванш? Не знаю, может, Дэйна Уайт захочет организовать, раз ему нужен этот бой", - заявил Нурмагомедов-старший в интервью РИА "Новости".

В субботу на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе Макгрегор провел первый поединок с момента поражения от Нурмагомедова, в котором уже на 40-й секунде нокаутировал американца Дональда Серроне.

После этого президент UFC Дэйна Уайт объявил о желании провести реванш Нурмагомедова с Макгрегором, назвав этот бой важным для наследия россиянина.

"Конор одержим реваншем, потому что знает, что тогда не был готов на сто процентов. Нужно делать бой с Хабибом. Он важен и для Нурмагомедова - если он победит сначала Фергюсона, а потом Макгрегора, получится, что он побеждал лучших в истории", - цитирует Уайта MMA Junkie.

При этом президент UFC исключил проведения реванша в Москве, на что был согласен сам Макгрегор. "Этого боя не будет в Москве. Есть много причин. Есть варианты с Великобританией, Нью-Йорком, Техасом и Лас-Вегасом", - добавил он.

Хабиб боролся с Конором в октябре 2018 года и победил удушающим приемом в четвертом раунде. Ближайший бой непобедимого россиянина намечен на 18 апреля - он встретится с Тони Фергюсоном.