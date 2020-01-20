Военачальники: мы уверены в наших русских срочниках

«Я уверен в наших русских!» – заявил в студии заместитель командующего Силами обороны Эстонии, генерал-майор Индрек Сирель. Он пояснил, что не сомневается в тех солдатах, которые твердо знают, где их родина и дом: «Когда они понимают, что надо защищать и чувствуют себя частью целого, – то, думаю, я в них уверен!»

Уверен ли в местных русских бывший командующий Силами обороны Эстонии, отставной генерал Антс Лаанеотс? «Естественно! Я даже не сомневаюсь в этом, – ответил он. – Если уж они пришли в армию, то считают Эстонию своей родиной, которую нужно защищать. И нет проблем!»

«Если солдат не пришел, значит – он противник», – подчеркнул генерал, сославшись на примеры из прошлого: «Оглянитесь назад, когда российская нация разделилась на белогвардейцев, красных и прочих. То же самое сейчас происходит на востоке Украины. Тут играют роль убеждения – придет солдат или не придет».

Генерал-майор Индрек Сирель напомнил, что основная задача и обязанность Сил обороны Эстонии – быть готовыми к отражению военной опасности. «Но реальна ли военная угроза?» – прозвучал вопрос. «Прежде всего вооруженные силы призваны предотвратить военную угрозу. И здесь вклад каждого очень важен», – ответил он.

Лаанеотс, отстаивая преимущества срочной армии перед профессиональной, признал, что поссорился на этой почве с латышами: «Они никак не понимают, что профессиональная армия численностью в 6000 человек неспособна защитить Латвию».

«Как вы оцениваете степень военной угрозы в наши дни?» – поинтересовались ведущие у генерала. «В 2014 году, когда российская сторона осуществила аннексию Крыма и по сути открыла фронт на востоке Украины, хорошие русские знакомые мне сказали: «Ребята, когда мы покончим с Украиной, следующими будете вы!» А теперь давайте посмотрим на поведение восточного соседа. В 2015 году они воссоздали 1-ю гвардейскую танковую армию. Это 650 – 700 танков, которые в военное время применяются для наступления. Именно из-за этого мы сейчас в НАТО, и НАТО здесь!» – подчеркнул Лаанеотс.

И продолжил: «Мы отделены от западной и северной Европы Балтийским морем. У нас есть только узкий проход по земле – Шувалкинский проход между Литвой и Польшей. Закрыть его нет проблем. И если что-то случится, мы будем тут же окружены. Вспомните 17 сентября 1939 года: главные силы Красной армии пошли на Польшу, а потом повернули и через Литву и Латвию дошли до Эстонии. Между прочим, первая гвардейская танковая армия на учениях «Запад-2017» уже проигрывала этот сценарий».

Генерал-майор Индрек Сирель отметил: «Военная доктрина Эстонии основана на том, что мы имеем силы сдерживания, в том числе в составе НАТО. Всё направлено в первую очередь на удержание военного конфликта. Поэтому в обороне государства важно участие всех граждан».

Почему сейчас в армию призывают всех подряд?

По какой причине ослаблены требования к здоровью призывника? «Дело в том, что к 2026 году мы хотим увеличить число призывников до 4000 человек в год. Нужно обеспечить более широкий социальный охват призывников», – ответил Сирель.

Военный переводчик, режиссер Ильмар Рааг напомнил о сложной демографической ситуации в стране: «Молодых парней остается всё меньше и меньше».