Кару: нынешние инвестиции в э-государство недостаточно эффективны

В переданном пресс-релизе министр отмечает, что ставит своим приоритетом обеспечение надежной работы государства в интернете и начинает консультации с целью выяснить, какие направления нуждаются в первостепенном внимании и инвестициях.

По словам Кару, с момента своего вступления в должность в ноябре прошлого года он провел встречи с представителями различных заинтересованных сторон — как других министерств и ведомств, так и с руководителями как государственных, так и частных ИТ-предприятий. «Все они в один голос заявили — ныне действующая система государственных инвестиций в ИТ-сферу недостаточно сильна для того, чтобы обеспечить дееспособность государства в интернете», - подчеркнул Кару.

«Пора кончать с близоруким подходом к этой теме. За последние 15 лет в Эстонии дело дошло до того, что системы государственной важности хромают на одну, а некоторые и на обе ноги: ни у кого из них нет плана, что они будут делать после того, как кончатся евродотации, вся надежда у них на авось, когда грянет неизбежный гром. Я не позволю этому продолжаться», - прокомментировал Кару.

По его оценке, наилучшие решения надо искать и создавать с теми, кто ежедневно в своей работе сталкивается с конкретными недостатками. «Рестарт проекта "Эстония в интернете" может пройти успешно только при условии сотрудничества в проведении реформ со всеми министерствами и ведомствами. Каждое обновление необходимо оценивать с точки зрения и конечного пользователя — идет ли речь о гражданине или о предпринимателе. Понимание важности этого только сейчас доходит до правительства», - сказал представляющий в правительстве Консервативную народную партию (EKRE) Каймар Кару.