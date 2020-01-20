Команда «Беллинсгаузена» высадилась на вулканический остров и кладбище китов

Мы осмотрели разрушенную старую китобойную деревню, основанную норвежцами в 1911 году. Погуляли между надгробий, сохранившихся на кладбище. Исследовали развалины китобойной фабрики и авиационного ангара. Безнадежное и даже депрессивное место, если подумать, сколько китов нашли здесь свой печальный конец. Вокруг валяется множество потускневших китовых костей. Мы встретили пару любопытных антарктических пингвинов и раненого морского леопарда, видимо повстречавшего на своем пути косатку. Он валялся на прибрежном песке, вернее, в прибрежной золе, и его уже изрядно потрепали птицы. Вечный круговорот природы.

ФОТО: Erakogu

Если прибавить, что в 1967 году на острове произошло извержение вулкана, которое заставило быстро эвакуировать отсюда британских и чилийских ученых, депрессивное чувство еще больше усугубляется. Во время следующего извержения в 1969 году возникли лавины грязи, похоронившие под собой большую часть построек на острове. Чилийские ученые тогда укрылись на базе Беллинсгаузена на острове Короля Георга, где их переводчиком при общении с русскими стал эстонский ученый Энн Креэм.

Наша команда впервые за долгое время провела в вулканически теплой и дымящейся на морозе прибрежной воде обязательный командный заплыв, не обращая внимания на пронизывающий ветер. Мы забрались на гору, которую зовут окном Нептуна и с которой открывается прекрасный вид на Антарктиду. Если обычно эмоциональные характеристики из путеводителей в стиле «dramatic, thrill of a lifetime» вызывают улыбку, то для такого вида их явно было недостаточно. Черные скалы, падающие прямо в море, сверкающе-черный залив далеко внизу, плещущийся на волнах тюлень и яркое солнце в качестве бонуса…

Считается, что именно отсюда, еще до Беллинсгаузена, люди могли впервые увидеть этот ледовый материк. Увидели далеко на горизонте массив белых гор и мы. Впервые остров Десепшен был увиден людьми в январе 1820 года, когда здесь побывал конкурент Беллинсгаузена, охотившийся на тюленей Эдвард Брансфилд. В ноябре того же года остров посетил 22-летний американец, охотник на тюленей Натаниэль Палмер.

Кладбище на острове Десепшен. ФОТО: Erakogu

Здесь, недалеко от острова в январе 1821 года Палмер повстречал и Беллинсгаузена. Оба они описывают это событие в своих судовых журналах. Палмер взошел на борт «Востока» 25 января 1821 года, спустя год после того дня, который мы считаем датой официального открытия материка Беллинсгаузеном, который после этого ходил под парусами в Австралии и Тихом океане.

На их встрече присутствовали два переводчика, поэтому письменные отчеты о ней обеих сторон существенно различаются. Палмер описывает, как Беллинсгаузен его сильно хвалил, последний же лаконично упоминает, что в течение часа получил представление о ситуации с охотой на тюленей в здешних водах. Но в любом случае трое этих людей – Беллинсгаузен, Брансфилд и Палмер вошли в историю как люди, увидевшие Антарктиду в 1820 году.

Марис Пруули, боцман