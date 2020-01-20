Минфин Латвии намерен повышать акциз на алкоголь постепенно

"Мы предложим политику постепенного повышения акцизного налога, предусмотрев более медленное повышение ставки с учетом того, как растет экономика", - сказал Далдерис.

Более конкретно о предстоящих изменениях ставки акцизного налога на алкоголь он не рассказал, сообщив, что сегодня коалиция приступит к рассмотрению этого вопроса.

В то же время Далдерис отметил, что в соответствии с действующими нормами с 1 марта ожидается очень существенный рост ставки акциза на алкоголь, что может привести к значительным недополученным бюджетом доходам. По словам Далдериса, это могут быть 10-20 млн евро в год.

Кроме того, по словам советника министра финансов, принимая решения по акцизному налогу, важно помнить о том, что в приграничной зоне торговля алкогольными напитками является важной частью экономики.