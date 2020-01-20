Юрий Чайка. ФОТО: Valery Sharifulin/Valery Sharifulin/TASS

Президент России Владимир Путин предложил назначить на должность генпрокурора зампредседателя Следственного комитета России (СКР) Игоря Краснова. Юрия Чайку он предложил Совету Федерации снять с должности «в связи с переходом на другую работу».

«Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность генпрокрурора», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Освободить его от должности генпрокурора Путин предложил «в связи с переходом на другую работу».

Решение об увольнении Чайки должен принять Совет Федерации. Сенаторы могут рассмотреть кандидатуру Краснова на заседании в среду, сказал Интерфаксу первый замглавы комитета по конституционному законодательству Владимир Полетаев. «Скорее всего, так и будет, но мы должны дождаться соответствующего поручения председателя Совета Федерации», - оговорился он.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что предложение назначить Краснова генпрокурором - «решение президента». «Президент внес кандидатуру. Это его право как главы государства, он реализовал это право», - сказал Песков.

68-летний Чайка занимал пост генерального прокурора с июня 2006 года. Он действительный государственный советник юстиции. Генпрокурор Чайка и его сыновья был героем расследований Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Генерал-лейтенант юстиции Краснов родился в 1975 году в Архангельске. С 1997 года служил в прокуратуре.

Среди дел, расследованием которых он занимался, - покушение на Анатолия Чубайса в 2005 году, убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой в январе 2009-го и убийство Бориса Немцова в феврале 2015-го.